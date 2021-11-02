Яка температура є небезпечною: нутриціолог розповіла, що робити, якщо дитина захворіла
Молоді мами часто впадають в справжню паніку, коли їх дитина підхопить вірус або просто застудиться. Їм здається, що малюк "занадто гарячий", "занадто голосно плаче" або "занадто тихо поводиться"...
Разом з тим, в залежності від віку малюка, температура його тіла може вважатися цілком нормальною - і панікувати не варто. Але все ж є ознаки, які вказують, що дитину краще відвезти в лікарню, а не займатися самолікуванням.
Нутриціолог Анна Біотторіум у своєму Instagram розповіла, яка температура в якому віці у дітей миє вважатися нормальною. А також дала покроковий алгоритм дій, якщо з малюком явно щось не так.
Дитина захворіла, що робити (фото: pexels.com)
Послідовність дій, якщо дитина захворіла:
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Якщо у дитини є хоча б одна ознака з нижчеперелічених, терміново зв'яжіться з лікарем (незважаючи на час доби та інші умови):
- Якщо вас щось насторожує - щось нетипове для підйому температури у вашої дитини (блідість шкірних покривів з тривалим ознобом, домішка крові в стільці, відсутність сліз при плачі і т. д.);
- Незвичайна млявість (складно розбудити, після пробудження моментально знову засинає), сплутаність свідомості;
- Лихоманка супроводжується значною втратою рідин (з блювотою, проносом) і, як наслідок, зневодненням: "запалі" очі, зниження кількості сечовипускань або сухі підгузники, запале джерельце у дітей до року, відсутність сліз при плачі, сухий язик та ін.;
- Температура тіла дитини вище 41 С;
- Вік - молодший 3 місяців;
- Болі в животі, що супроводжуються підйомом температури;
- Якщо є підстави підозрювати в якості причини високої температури не інфекцію, а інші обставини - перегрів, травму або отруєння, везіть дитину в лікарню негайно;
- Слабкий високий або постійний плач;
- Стала фебрильна лихоманка довше трьох днів;
- Утруднене або прискорене дихання.
Прискореним диханням прийнято вважати: до 2 місяців - більше 60 дихальних рухів в хвилину, від 2 місяців до 1 року - більше 50 дихальних рухів в хвилину, від 1 року до 5 років - більше 40 дихальних рухів в хвилину.
Яка температура у дитини - привід викликати лікаря? (фото: pexels.com)
- Якщо ви не спостерігаєте жодної ознаки з перерахованих вище, але підозрюєте, що у дитини підвищилася температура, необхідно її виміряти.
Лихоманкою прийнято вважати підвищення температури тіла понад верхню межу її нормальних коливань протягом дня. Залежно від температури тіла дитини, виділяють три ступені лихоманки:
- Субфебрильну - 37.2-38 °С
- Фебрильну - 38.1-39 °С
- Гіпертермічну - 39.1 °С і вище.
Нормальні значення температури у дитини
Вік - температура тіла в градусах Цельсія
- 3 місяці - 37.5
- 6 місяців - 37.5
- 1 рік - 37.1
- 3 роки - 37.2
- 5 років - 37.0
- 7 років - 36.8
- 9 років - 36.7
- 11 років - 36.7
- 13 років - 36.6
Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.
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