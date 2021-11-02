Яка температура є небезпечною: нутриціолог розповіла, що робити, якщо дитина захворіла

Молоді мами часто впадають в справжню паніку, коли їх дитина підхопить вірус або просто застудиться. Їм здається, що малюк "занадто гарячий", "занадто голосно плаче" або "занадто тихо поводиться"...

Разом з тим, в залежності від віку малюка, температура його тіла може вважатися цілком нормальною - і панікувати не варто. Але все ж є ознаки, які вказують, що дитину краще відвезти в лікарню, а не займатися самолікуванням.