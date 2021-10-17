Какие овощи есть осенью: нутрициолог составила идеальный список на любой вкус

Летом прилавки супермаркетов и рынков ломились от обилия овощей и фруктов – выбор был огромен. С приходом осени количество даров природы существенно скорчились, и чем ближе к зиме тем, избалованные летним изобилием, мы теряемся с выбором овощей для здорового полноценного рациону. Но на самом деле все не так уж плохо, и при грамотном подходе можно построить разнообразное осеннее меню, которое покроет все витаминные потребности организма!
На личной странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко рассказала, какие овощи лучше употреблять осенью.
Для нас полезны овощи в любом виде. Что мы можем найти на прилавках за адекватные деньги:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как мы можем готовить эти овощи:
Эти овощи тоже можно, но они дороже:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Консервацию не берем - там везде сахар. Кабачковая икра тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное это подобие соуса.
Для прима пищи днем подойдут капустные варианты и стручковая фасоль. Для супов хорошо использовать смеси замороженных овощей. Но помним про разнообразие, не нужно есть одну кукурузу целый день.
Напомним, что ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, как справиться с осенней хандрой.