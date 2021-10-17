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Какие овощи есть осенью: нутрициолог составила идеальный список на любой вкус

Автор: Ольвия Агаркова

Летом прилавки супермаркетов и рынков ломились от обилия овощей и фруктов – выбор был огромен. С приходом осени количество даров природы существенно скорчились, и чем ближе к зиме тем, избалованные летним изобилием, мы теряемся с выбором овощей для здорового полноценного рациону. Но на самом деле все не так уж плохо, и при грамотном подходе можно построить разнообразное осеннее меню, которое покроет все витаминные потребности организма!

На личной странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко рассказала, какие овощи лучше употреблять осенью.

Для нас полезны овощи в любом виде. Что мы можем найти на прилавках за адекватные деньги:

  • все виды капустных: брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная и т.д.
  • морковь
  • свекла
  • квашеная капуста (без сахара)
  • тыква
  • замороженные овощи: перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек (да, зимой его можно использовать как овощи, но не 5 раз в день)
  • замороженная стручковая фасоль - идеально зимой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как мы можем готовить эти овощи:

  • тушить
  • варить
  • запекать
  • пропаривать
  • пропаривать в микроволновке
  • есть свежими

Эти овощи тоже можно, но они дороже:

  • листья салата
  • аспарагус
  • цукини
  • огурцы
  • помидоры
  • перец

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Консервацию не берем - там везде сахар. Кабачковая икра тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное это подобие соуса.

Для прима пищи днем подойдут капустные варианты и стручковая фасоль. Для супов хорошо использовать смеси замороженных овощей. Но помним про разнообразие, не нужно есть одну кукурузу целый день.

Напомним, что ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, как справиться с осенней хандрой.

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