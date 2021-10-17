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Які овочі є восени: нутриціолог склала ідеальний список на будь-який смак

Автор: Ольвія Агаркова

Влітку прилавки супермаркетів і ринків ломилися від великої кількості овочів і фруктів – вибір був величезний. З приходом осені кількість дарів природи істотно скоротилась, і чим ближче до зими тим, розпещені літнім достатком, ми губимось з вибором овочів для здорового повноцінного раціону. Але насправді все не так уже й погано, і при грамотному підході можна побудувати різноманітне осіннє меню, яке покриє всі вітамінні потреби організму!

На особистій сторінці в Instagram нутриціолог Ольга Усенко розповіла, які овочі краще вживати восени.

Для нас корисні овочі в будь-якому вигляді. Що ми можемо знайти на прилавках за адекватні гроші:

  • всі види капустяних: брокколі, білокачанна, брюссельська, кольорова і т. д.
  • морква
  • буряк
  • квашена капуста (без цукру)
  • гарбуз
  • заморожені овочі: перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок (так, взимку його можна використовувати як овочі, але не 5 разів на день)
  • заморожена стручкова квасоля - ідеально взимку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як ми можемо готувати ці овочі:

  • тушити
  • варити
  • запікати
  • пропарювати
  • пропарювати в мікрохвильовці
  • їсти свіжими

Ці овочі теж можна, але вони дорожче:

  • листя салату
  • аспарагус
  • цукіні
  • огірок
  • помідор
  • перець

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Консервацію не беремо - там скрізь цукор. Кабачкова ікра теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне це подоба соусу.

Для прима їжі вдень підійдуть капустяні варіанти і стручкова квасоля. Для супів добре використовувати суміші заморожених овочів. Але пам'ятаємо про різноманітність, не потрібно їсти одну кукурудзу цілий день.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова розповіла, як впоратися з осінньою депресією.

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