Какого минерала не хватает, если энергия на нуле: список продуктов для восполнения - врач

Одним из важнейших минералов, который регулирует наш углеводный обмен, является хром. При его дефиците ожидать того, что уровень энергии будет достаточный, не приходится.
Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.⠀
Недостаток хрома затрудняет использование углеводов для получения энергии и может привести к инсулинорезистентности, высокому уровню холестерина и нарушению способности глюкозы связываться с эритроцитами.
Для коррекции ИР важен не только хром. ⠀
При злоупотреблении сладким усиливаются потери хрома с мочой, потребности организма в нем увеличиваются.
В группе риска по дефициту хрома – те, кто страдает ожирением, атеросклерозом, диабетом, кто находится в постоянном стрессе или на тяжелой физической работе.
Без назначений врача допустимо принимать 200-250 мкг. Лучшая форма для усвоения – пиколинат или полиникотинат хрома.
Для тех, кто любит улучшить в себе то, что не требует улучшения, важно понимать, что избыток хрома, напротив, ассоциирован со снижением чувствительности к инсулину.
Проконсультируйтесь со своим врачом.⠀
Для снижения дефицита хрома нужно исключить употребление сладостей, газированных напитков, выпечки из белой муки.
Раньше нутрициолог назвала простой продукт, который выводит токсины и повышает иммунитет.