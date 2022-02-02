Какого минерала не хватает, если энергия на нуле: список продуктов для восполнения - врач

Хром в организме

Стабилизирует уровень сахара в крови и уровень инсулина после приема пищи.

Обеспечивает оптимальную доставку сахара из крови в клетки.

Помогает расщеплять молекулы белка, углеводов, жиров и снижает аппетит, что приводит к оптимизации веса.

Активизирует трипсин, расщепляя его до аминокислот.

Участвует в выработке гормона ДГЭА, который способствует укреплению костей. Используется при лечении остеопороза.

Недостаток хрома затрудняет использование углеводов для получения энергии и может привести к инсулинорезистентности, высокому уровню холестерина и нарушению способности глюкозы связываться с эритроцитами.

Для коррекции ИР важен не только хром. ⠀

При злоупотреблении сладким усиливаются потери хрома с мочой, потребности организма в нем увеличиваются.

Как восстановить силы (фото: pexels.com)

В группе риска по дефициту хрома – те, кто страдает ожирением, атеросклерозом, диабетом, кто находится в постоянном стрессе или на тяжелой физической работе.

Без назначений врача допустимо принимать 200-250 мкг. Лучшая форма для усвоения – пиколинат или полиникотинат хрома.

Для тех, кто любит улучшить в себе то, что не требует улучшения, важно понимать, что избыток хрома, напротив, ассоциирован со снижением чувствительности к инсулину.

Проконсультируйтесь со своим врачом.⠀

Продукты, богатые хромом:

Лидер по содержанию – тунец. На втором месте список из речных и морских рыб: караси, лососевые, скумбрия, камбала, лемонема. На третьем говяжьи субпродукты – сердце, печень.

Для снижения дефицита хрома нужно исключить употребление сладостей, газированных напитков, выпечки из белой муки.