Якого мінералу не вистачає, якщо енергія на нулі: список продуктів для відновнення - лікар

Одним з найважливіших мінералів, який регулює наш вуглеводний обмін, є хром. При його дефіциті очікувати того, що рівень енергії буде достатній, не доводиться.
Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.⠀
Недолік хрому ускладнює використання вуглеводів для отримання енергії і може привести до інсулінорезистентності, високого рівню холестерину і порушення здатності глюкози зв'язуватися з еритроцитами.
Для корекції ІР важливий не тільки хром. ⠀
При зловживанні солодким посилюються втрати хрому з сечею, потреби організму в ньому збільшуються.
У групі ризику по дефіциту хрому – ті, хто страждає ожирінням, атеросклерозом, діабетом, хто знаходиться в постійному стресі або на важкій фізичній роботі.
Без призначень лікаря допустимо приймати 200-250 мкг. Краща форма для засвоєння – пиколинат або полиникотинат хрому.
Для тих, хто любить поліпшити в собі те, що не вимагає поліпшення, важливо розуміти, що надлишок хрому, навпаки, асоційований зі зниженням чутливості до інсуліну.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.⠀
Для зниження дефіциту хрому потрібно виключити вживання солодощів, газованих напоїв, випічки з білого борошна.
Раніше нутриціолог назвала простий продукт, який виводить токсини і підвищує імунітет.