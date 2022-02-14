Без канцерогенів: краща олія для смаження, що не зашкодить здоров'ю
Багато хто вже начитався страшилок про канцерогени, які виділяються при смаженні продуктів (навіть на оливковій олії!) – і тепер заплуталися остаточно. То на якій олії краще смажити?
Справа в тому, що смаження саме по собі – не найкращий спосіб готування корисних страв, вважають дієтологи і лікарі. Краще вибирати запікання, тушкування, ну або гриль, в кінці кінців.
Так. Але як бути, якщо хочеться приготувати ті ж млинці, оладки або гарячий салат?
Нутриціолог Анна Гоголева в своєму блозі про здорове харчування порадила в такому випадку вибирати найбільш придатну олію.
Які олія витримує високі температури (фото: pexels.com)
Відповідні олії для готування - це ті, у яких точка димлення досить висока і дозволяє нагрівати олію до його руйнування.
Для порівняння:
- рафіновані олія має більш високу точку димлення (200-250 градусів);
- холодного віджиму – низьку (150-170 градусів),
- вершкове масло – ще нижче (близько 120 градусів).
Олія для смаження і готування при високих температурах:
1. Кокосова. Точка димлення – досить висока, 230 градусів. А млинці і омлет якими ароматними виходять, ммм…
2. Оливкова. Хоча оливкова олія складається переважно з ненасичених жирних кислот, точка димлення тут доходить до 240°C (залежить від ступеня рафінації).
Намагайтеся вибирати олію першого холодного віджиму з мінімальною кислотністю.
3. Гірчична – точка димлення 250 градусів, але смак своєрідний.
4. Авокадо – точка димлення 270 градусів. Підходить, але дорогувато, краще їсти чистою.
5. Кунжутна. Димить, але підходить. Витримує температуру 170 градусів.
Раніше нутриціолог назвала простий продукт, який допоможе налагодити травлення.