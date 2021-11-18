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От кариеса до ожирения: нутрициолог рассказала, сколько кока-колы можно пить без вреда для здоровья

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 19:09
От кариеса до ожирения: нутрициолог рассказала, сколько кока-колы можно пить без вреда для здоровья Все сладкие газированные напитки грозят здоровью (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сколько кока-колы можно пить без вреда для здоровья? Чем меньше - тем лучше. И это относится ко всем сладким напиткам с добавленным сахара, независимо от производителя. Нужно это признать, а не вешать всех собак только на колу.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.⠀

Употребление напитков с добавленным сахаром ассоциируется с:

  • лишним весом и ожирением,
  • сахарным диабетом 2 типа,
  • сердечно-сосудистыми заболеваниями,
  • болезнями почек,
  • неалкогольными болезнями печени,
  • подагрой,
  • а также кариесом.

Часть из этих болезней связана с тем, что сладкие напитки становятся причиной переедания в калориях, а переедание, в свою очередь, приводит к лишнему весу и дальнейшим последствиям.

От кариеса до ожирения: нутрициолог рассказала, сколько кока-колы можно пить без вреда для здоровьяЧто делать любителям кока-колы (фото: pexels.com)

Также не стоит забывать, что часто употребление кока-кола является частью общего "нездорового" образа жизни. Любители сладких напитков могут также мало двигаться, курить, злоупотреблять алкоголем, питаться фастфудом.

Сколько кока-колы можно без вреда для здоровья

  1. И все же, если отказаться не получается, сколько же колы можно? В 0,33 л классической колы содержится 35 г сахара, а в 0,5 л - 54 г.
  2. Если отталкиваться от рекомендаций по употреблению добавленного сахара (менее 10% от общей калорийности), то при 2000 ккал максимальное количество калорий из колы не должно превышать 199 ккал.
  3. Учитывая, что в 1 грамме сахара содержится 4 ккал, это максимум 50 г сахара, то есть - неполная бутылка 0,5 л. Но это при условии, что кроме классической колы в этот день вы не получили ни грамма добавленного сахара из других продуктов: сладостей и прочего.⠀
  4. А при меньшей калорийности сокращается и количество позволенного добавленного сахара, значит, колы можно еще меньше.

Также нужно разделять классическую колу и колу Zero, в которой нет добавленного сахара, но есть сахарозаменители - смесь аспартама и ацесульфама калия. Например, на сайте Британского фонда сердца в списке 13 напитков Cola Zero занимает третье место - после воды и чая/кофе без сахара. А вот обычная кола - на 10 месте. Так что если вы обожатель колы, но можете ее заменить на версию Zero, тогда для вас - это вариант.

Общая идея такая: чем меньше сладких газированных напитков, тем лучше. Но периодически выпитая банка колы в 0,33 л не станет большой угрозой для здоровья, если в целом вы придерживаетесь здоровой модели питания и здорового образа жизни.

Раньше нутрициолог назвала растение, которое защищает печень и ощелачивает организм.

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