От кариеса до ожирения: нутрициолог рассказала, сколько кока-колы можно пить без вреда для здоровья

Употребление напитков с добавленным сахаром ассоциируется с:

лишним весом и ожирением,

сахарным диабетом 2 типа,

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

болезнями почек,

неалкогольными болезнями печени,

подагрой,

а также кариесом.

Часть из этих болезней связана с тем, что сладкие напитки становятся причиной переедания в калориях, а переедание, в свою очередь, приводит к лишнему весу и дальнейшим последствиям.

Что делать любителям кока-колы (фото: pexels.com)

Также не стоит забывать, что часто употребление кока-кола является частью общего "нездорового" образа жизни. Любители сладких напитков могут также мало двигаться, курить, злоупотреблять алкоголем, питаться фастфудом.

Сколько кока-колы можно без вреда для здоровья

И все же, если отказаться не получается, сколько же колы можно? В 0,33 л классической колы содержится 35 г сахара, а в 0,5 л - 54 г. Если отталкиваться от рекомендаций по употреблению добавленного сахара (менее 10% от общей калорийности), то при 2000 ккал максимальное количество калорий из колы не должно превышать 199 ккал. Учитывая, что в 1 грамме сахара содержится 4 ккал, это максимум 50 г сахара, то есть - неполная бутылка 0,5 л. Но это при условии, что кроме классической колы в этот день вы не получили ни грамма добавленного сахара из других продуктов: сладостей и прочего.⠀ А при меньшей калорийности сокращается и количество позволенного добавленного сахара, значит, колы можно еще меньше.

Также нужно разделять классическую колу и колу Zero, в которой нет добавленного сахара, но есть сахарозаменители - смесь аспартама и ацесульфама калия. Например, на сайте Британского фонда сердца в списке 13 напитков Cola Zero занимает третье место - после воды и чая/кофе без сахара. А вот обычная кола - на 10 месте. Так что если вы обожатель колы, но можете ее заменить на версию Zero, тогда для вас - это вариант.

Общая идея такая: чем меньше сладких газированных напитков, тем лучше. Но периодически выпитая банка колы в 0,33 л не станет большой угрозой для здоровья, если в целом вы придерживаетесь здоровой модели питания и здорового образа жизни.