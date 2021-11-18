Від карієсу до ожиріння: нутриціолог розповіла, скільки кока-коли можна пити без шкоди для здоров'я
Скільки кока-коли можна пити без шкоди для здоров'я? Чим менше - тим краще. І це відноситься до всіх солодких напоїв з доданим цукру, незалежно від виробника. Потрібно це визнати, а не вішати всіх собак тільки на колу.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.⠀
Вживання напоїв з доданим цукром асоціюється з:
- зайвою вагою і ожирінням,
- цукровим діабетом 2 типу,
- серцево-судинними захворюваннями,
- хворобами нирок,
- неалкогольними хворобами печінки,
- подагрою,
- а також карієсом.
Частина з цих хвороб пов'язана з тим, що солодкі напої стають причиною переїдання в калоріях, а переїдання, в свою чергу, призводить до зайвої ваги і подальших наслідків.
Що робити любителям кока-коли (фото: pexels.com)
Також не варто забувати, що часто вживання кока-кола є частиною загального "нездорового" способу життя. Любителі солодких напоїв можуть також мало рухатися, курити, зловживати алкоголем, харчуватися фастфудом.
Скільки кока-коли можна без шкоди для здоров'я
- І все ж, якщо відмовитися не виходить, скільки ж коли можна? У 0,33 л класичної коли міститься 35 г цукру, а в 0,5 л - 54 г.
- Якщо відштовхуватися від рекомендацій щодо вживання доданого цукру (менше 10% від загальної калорійності), то при 2000 ккал максимальна кількість калорій з коли не повинно перевищувати 199 ккал.
- З огляду на те, що в 1 грамі цукру міститься 4 ккал, це максимум 50 г цукру, тобто - неповна пляшка 0,5 л. Але це за умови, що крім класичної коли в цей день ви не отримали ні грама доданого цукру з інших продуктів: солодощів та іншого.⠀
- А при меншій калорійності скорочується і кількість дозволеного доданого цукру, значить, коли можна ще менше.
Також потрібно розділяти класичну колу і колу Zero, в якій немає доданого цукру, але є цукрозамінники - суміш аспартаму і ацесульфаму калію. Наприклад, на сайті Британського фонду серця в списку 13 напоїв Cola Zero займає третє місце-після води і чаю / кави без цукру. А ось звичайна кола - на 10 місці. Тож, якщо ви обожнювач коли, але можете її замінити на версію Zero, тоді для вас - це варіант.
Загальна ідея така: чим менше солодких газованих напоїв, тим краще. Але періодично випита банку коли в 0,33 л не стане великою загрозою для здоров'я, якщо в цілому ви дотримуєтеся здорової моделі харчування і здорового способу життя.
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