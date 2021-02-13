Картофельные колдуны: рецепт простого, но очень вкусного иностранного блюда

Знали ли вы, что можно совместить деруны и мясо, и получится новое блюдо - колдуны. Кстати, это блюдо считают традиционным в белорусской, польской и литовской кухнях.
Директор Школы леди реалити "Від пацанки до панянки" Татьяна Мокриди делится рецептом вкусного блюда на сайте Нового канала.
"Колдуны я научилась готовить во время нашей работы в посольстве Украины в Беларуси, где мой муж работал послом. В этой стране есть много блюд из картофеля. Тот, кто любит деруны, полюбит и колдуны. За основу берется рецепт дерунов, но между двумя ложками картофельного теста кладут маленький шарик из мясного фарша. Подавать их можно со сметаной, чесночным соусом, жареными белыми грибами или шампиньонами", - рассказывает Татьяна.
Ингредиенты для блюда
Как готовить картофельные колдуны
Через указанное время колдуны выложите на тарелку. Подавайте их со сметаной или жареным луком. Приятного аппетита!
Картофельные колдуны (фото: пресс-служба Нового канала)
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