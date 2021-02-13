Картопляні колдуни: рецепт простої, але дуже смачної іноземної страви

Чи знали ви, що можна поєднати деруни і м'ясо, і вийде нова страва - колдуни. До речі, це блюдо вважають традиційним у білоруській, польській і литовській кухнях.
Директор Школи леді реаліті "Від пацанки до панянки" Тетяна Мокріді ділиться рецептом смачної страви на сайті Нового каналу.
"Колдуни я навчилася готувати під час нашої роботи у посольстві України в Білорусі, де мій чоловік працював послом.У цій країні є чимало страв з картоплі. Той, хто любить деруни, полюбить і колдуни. За основу береться рецепт дерунів, але між двома ложками картопляного тіста кладуть маленьку кульку з м’ясного фаршу. Подавати їх можна зі сметаною, часниковим соусом, смаженими білими грибами або шампіньйонами", - розповідає Тетяна.
Інгредієнти для страви
Як готувати картопляні колдуни
Через зазначений час колдуни викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною або смаженою цибулею. Смачного!
Картопляні колдуни (фото: прес-служба Нового каналу)
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