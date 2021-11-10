Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени

Правильно составленное меню равно медикаментозной терапии, только в несколько раз выгоднее, как для кошельков, так и для организмов.
В этом уверена нутрициолог Анна Биоториум. Это касается и мигрени, рассказала Анна в своем Instagram.
Головная боль - довольно распространенная проблема, известная практически каждому человеку. Специалист по питанию дала список продуктов, которые помогут избавиться от мигрени.
Статистика показывает, что практически 90 % женщин и 70 % мужчин время от времени испытывают боль в голове. Согласно опросам, для 20 % населения земли головная боль становится проблемой, ухудшающей качество жизни.
"Правильная" еда - лечит (фото: pexels.com)
Тем временем, исследователи, изучающие связь продуктов и приступов мигрени, знают, что некоторые пищевые нутриенты благотворно влияют на организмы больных. Ниже список продуктов, которые помогают уменьшить частоту мигреней и их интенсивность.
Здесь вам напомню про чудодейственную соль эпсома - ванны с ней помогают порой не хуже таблеток, а если вы туда добавить еще несколько капель эфирных масел мяты, эвкалипта и лаванды, то получите невероятный результат.
Может, просто нужна ванна с солью? (фото: pexels.com)
Также помогают при мигрени:
Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты вызывают повышенную тревожность.