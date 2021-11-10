Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени

Статистика показывает, что практически 90 % женщин и 70 % мужчин время от времени испытывают боль в голове. Согласно опросам, для 20 % населения земли головная боль становится проблемой, ухудшающей качество жизни.

"Правильная" еда - лечит (фото: pexels.com)

Тем временем, исследователи, изучающие связь продуктов и приступов мигрени, знают, что некоторые пищевые нутриенты благотворно влияют на организмы больных. Ниже список продуктов, которые помогают уменьшить частоту мигреней и их интенсивность.

Продукты от мигрени, которые есть в любом супермаркете

Вода - важный компонент вашей диеты, особенно если часто мучают головные боли. Научно доказано, что даже небольшое обезвоживание организма запускает в головном мозге процессы, которые провоцируют мигренозные атаки.

- важный компонент вашей диеты, особенно если часто мучают головные боли. Научно доказано, что даже небольшое обезвоживание организма запускает в головном мозге процессы, которые провоцируют мигренозные атаки. Авокадо, зелень, бобовые, семена: богаты магнием, который снимает спазмы. Магний - это вообще натуральное обезболивающее. Если уже все-так головная боль началась, то попробуйте выпить высокую дозу цитрата (именно эту форму) магния в самом начале.

Здесь вам напомню про чудодейственную соль эпсома - ванны с ней помогают порой не хуже таблеток, а если вы туда добавить еще несколько капель эфирных масел мяты, эвкалипта и лаванды, то получите невероятный результат.

Может, просто нужна ванна с солью? (фото: pexels.com)

Травяные чаи (мелисса, ромашка, чабрец, липа, смородина): оказывают сосудорасширяющее действие, улучшая кровообращение.

оказывают сосудорасширяющее действие, улучшая кровообращение. Имбирь: может унять головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Имбирь лучшее средство и для лечения мигрени в тот период, когда она только начинает развиваться.

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