Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені

Статистика показує, що практично 90 % жінок і 70% чоловіків час від часу відчувають біль в голові. Згідно з опитуваннями, для 20 % населення Землі головний біль стає проблемою, що погіршує якість життя.

"Правильна" їжа - лікує (фото: pexels.com)

Тим часом, дослідники, які вивчають зв'язок продуктів і нападів мігрені, знають, що деякі харчові нутрієнти благотворно впливають на організми хворих. Нижче - список продуктів, які допомагають зменшити частоту мігрені і їх інтенсивність.

Продукти від мігрені, які є в будь-якому супермаркеті

Вода - важливий компонент вашої дієти, особливо якщо часто мучать головні болі. Науково доведено, що навіть невелике зневоднення організму запускає в головному мозку процеси, які провокують мігренозні атаки.

- важливий компонент вашої дієти, особливо якщо часто мучать головні болі. Науково доведено, що навіть невелике зневоднення організму запускає в головному мозку процеси, які провокують мігренозні атаки. Авокадо, зелень, бобові, насіння: багаті магнієм, який знімає спазми. Магній - це взагалі натуральне знеболююче. Якщо головний біль вже почався, то спробуйте випити високу дозу цитрату (саме цю форму) магнію на самому початку.

Тут вам нагадаю про чудодійну сіль Епсома - ванни з нею допомагають часом не гірше таблеток. А якщо ви туди додати ще кілька крапель ефірних масел м'яти, евкаліпта і лаванди, то отримаєте неймовірний результат.

Може, просто потрібна ванна з сіллю? (фото: pexels.com)

Трав'яні чаї (меліса, ромашка, чебрець, липа, смородина): надають судинорозширювальну дію, покращуючи кровообіг.

надають судинорозширювальну дію, покращуючи кровообіг. Імбир: може вгамувати головний біль завдяки своїм протизапальним і антигістамінним властивостями. Імбир кращий засіб і для лікування мігрені в той період, коли вона тільки починає розвиватися.

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