Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені

Правильно складене менюможно порівняти з медикаментозною терапією, але це в кілька разів вигідніше, як для гаманців, так і для організмів.
У цьому впевнена нутриціолог Анна Біоторіум. Це стосується і мігрені, розповіла Анна у своєму Instagram.
Головний біль - досить поширена проблема, відома практично кожній людині. Нутриціолог запропонувала список продуктів, які допоможуть позбутися від мігрені.
Статистика показує, що практично 90 % жінок і 70% чоловіків час від часу відчувають біль в голові. Згідно з опитуваннями, для 20 % населення Землі головний біль стає проблемою, що погіршує якість життя.
"Правильна" їжа - лікує (фото: pexels.com)
Тим часом, дослідники, які вивчають зв'язок продуктів і нападів мігрені, знають, що деякі харчові нутрієнти благотворно впливають на організми хворих. Нижче - список продуктів, які допомагають зменшити частоту мігрені і їх інтенсивність.
Тут вам нагадаю про чудодійну сіль Епсома - ванни з нею допомагають часом не гірше таблеток. А якщо ви туди додати ще кілька крапель ефірних масел м'яти, евкаліпта і лаванди, то отримаєте неймовірний результат.
Може, просто потрібна ванна з сіллю? (фото: pexels.com)
Також допомагають при мігрені:
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти викликають підвищену тривожність.