Кислое для разгона пищеварения и ягоды вместо фруктов: топ-10 советов по питанию на каждый день

1.Не ошибетесь, если 50% вашей тарелки будут составлять овощи.

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2.Ягоды преимущественней фруктов, особенно если речь идет о количестве.

3.Разнообразие в питание - ключ к здоровому пищеварению и даже молодости, через поддержку микробиоты.

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4.Нет одной волшебной таблетки, модификация образа жизни в основе.

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5.Пробиотическая еда преимущественней пробиотиков в капсуле.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.Переедание снижает не только скорость пищеварения, но и качество.

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7.Разные вкусы в каждом приеме пищи.

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8.Чем проще, тем лучше. Меньше зажаренных корочек, многосоставляющей компонентной еды в одном продукте, смотрите состав готового продукта (этикетку).

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9.Кислое стимулирует пищеварение.

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10.Лактоза - не самый большой враг в молочных продуктах. Если ваш кишечник "не в порядке", есть дисбиозы, синдром избыточного бактериального роста, различные заболевания кишечника, скорее всего, вы будете плохо переносить лактозу. Вторичная непереносимость лактозы связана в большей степени с состоянием кишечника.