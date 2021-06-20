UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кислое для разгона пищеварения и ягоды вместо фруктов: топ-10 советов по питанию на каждый день

Автор: Ольвия Агаркова

Каждые 25-30 дней меняется продуктовая корзина относительно сезонности и поэтому так важно учитывать особенности времени года в формировании меню. Руководствоваться в составлении рациона следует универсальными правилами, которые помогут сохранить здоровье и стройность.

Нутрициолог Юлия Макаренкова на странице в Instagram перечислила топ-10 рекомендаций о еде, которые пригодятся всем.

1.Не ошибетесь, если 50% вашей тарелки будут составлять овощи.

2.Ягоды преимущественней фруктов, особенно если речь идет о количестве.

3.Разнообразие в питание - ключ к здоровому пищеварению и даже молодости, через поддержку микробиоты.

4.Нет одной волшебной таблетки, модификация образа жизни в основе.

5.Пробиотическая еда преимущественней пробиотиков в капсуле.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.Переедание снижает не только скорость пищеварения, но и качество.

7.Разные вкусы в каждом приеме пищи.

8.Чем проще, тем лучше. Меньше зажаренных корочек, многосоставляющей компонентной еды в одном продукте, смотрите состав готового продукта (этикетку).

9.Кислое стимулирует пищеварение.

10.Лактоза - не самый большой враг в молочных продуктах. Если ваш кишечник "не в порядке", есть дисбиозы, синдром избыточного бактериального роста, различные заболевания кишечника, скорее всего, вы будете плохо переносить лактозу. Вторичная непереносимость лактозы связана в большей степени с состоянием кишечника.

Напомним, что ранее диетолог Тиана Филкова научила по лицу определять проблемы в организме.

Читайте LITE в Google News
здоровое питаниедиетолог