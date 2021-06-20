Кисле для розгону травлення і ягоди замість фруктів: топ-10 порад з харчування на кожен день

Кожні 25-30 днів змінюється продуктовий кошик щодо сезонності і тому так важливо враховувати особливості пори року у формуванні меню. Керуватися в складанні раціону слід універсальними правилами, які допоможуть зберегти здоров'я і стрункість.
Нутриціолог Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram перерахувала топ-10 рекомендацій про їжу, які стануть в нагоді всім.
1.Не помилитеся, якщо 50% вашої тарілки будуть складати овочі.
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2.Ягоди переважніше фруктів, особливо якщо мова йде про кількість.
3.Різноманітність в харчування - ключ до здорового травлення і навіть молодості, через підтримку мікробіоти.
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4.Немає однієї чарівної таблетки, модифікація способу життя в основі.
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5.Пробіотична їжа переважніше пробіотиків в капсулі.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
6.Переїдання знижує не тільки швидкість травлення, але і якість.
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7.Різні смаки в кожному прийомі їжі.
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8.Чим простіше, тим краще. Менше засмажених кірочок, багатоскладової компонентної їжі в одному продукті, дивіться склад готового продукту (етикетку).
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9.Кисле стимулює травлення.
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10.Лактоза - не найбільший ворог в молочних продуктах. Якщо ваш кишечник "не в порядку", є дисбіози, синдром надлишкового бактеріального росту, різні захворювання кишечника, швидше за все, ви будете погано переносити лактозу. Вторинна непереносимість лактози пов'язана більшою мірою зі станом кишечника.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Філкова навчила по обличчю визначати проблеми в організмі.