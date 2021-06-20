Кисле для розгону травлення і ягоди замість фруктів: топ-10 порад з харчування на кожен день

1.Не помилитеся, якщо 50% вашої тарілки будуть складати овочі.

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2.Ягоди переважніше фруктів, особливо якщо мова йде про кількість.

3.Різноманітність в харчування - ключ до здорового травлення і навіть молодості, через підтримку мікробіоти.

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4.Немає однієї чарівної таблетки, модифікація способу життя в основі.

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5.Пробіотична їжа переважніше пробіотиків в капсулі.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6.Переїдання знижує не тільки швидкість травлення, але і якість.

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7.Різні смаки в кожному прийомі їжі.

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8.Чим простіше, тим краще. Менше засмажених кірочок, багатоскладової компонентної їжі в одному продукті, дивіться склад готового продукту (етикетку).

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9.Кисле стимулює травлення.

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10.Лактоза - не найбільший ворог в молочних продуктах. Якщо ваш кишечник "не в порядку", є дисбіози, синдром надлишкового бактеріального росту, різні захворювання кишечника, швидше за все, ви будете погано переносити лактозу. Вторинна непереносимість лактози пов'язана більшою мірою зі станом кишечника.