Клопотенко дал рецепт простого и быстрого блюда: можно накормить большую компанию!

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом бигоса. Это простое и сытное блюдо можно приготовить легко и просто и накормить им большую компанию.

"Всего минут двадцать пятого на столе прекрасное самостоятельное блюдо, которым можно накормить большую компанию. Квашеная капуста придает вкус легкой кислинки, сливочное масло делает гречку насыщенной и вкусной, а зира дает невероятный аромат. В общем, одни плюсы!" - подписал видеорецепт Клопотенко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для приготовления бигоса с квашеной капустой

1-2 шт. куриного филе

300 г гречки

300 г квашеной капусты

600-700 мл воды

50 г сливочного масла

1 ч. л. зиры

По вкусу соль и перец

Рецепт приготовления

Помойте и почистите 1-2 куриных филе от пленок и лишнего жира. Нарежьте мясо одинаковыми средними кубиками. Переложите курицу в форму для запекания с высокими бортиками. Всыпьте в форму 300 граммов гречки. Выложите в форму 300 граммов квашеной капусты и аккуратно распределите по всей форме. Добавьте 50 граммов сливочного масла, распределяя между ингредиентами и смазывая края формы. Влейте в форму 600-700 мл воды, добавьте 1 ч. л. зиры, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте бигос в духовке 20-30 минут при температуре 220 градусов до момента, пока гречка не поглотит всю воду. Готовое блюдо перемешайте.

Как приготовить бигос от Евгения Клопотенко

Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт венского штруделя, попробуйте его приготовить.