Клопотенко дав рецепт простої і швидкої страви: можна нагодувати велику компанію!

Відомий український кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом бігосу. Це просте і ситне блюдо можна приготувати легко і просто і нагодувати їм велику компанію.

"Всього хвилин двадцять п'ятть та на столі прекрасне самостійне блюдо, яким можна нагодувати велику компанію. Квашена капуста надає смак легкої кислинки, вершкове масло робить гречку насиченою і смачною, а зіра дає неймовірний аромат. Загалом, одні плюси!" - підписав відеорецепт Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти для приготування бігосу з квашеною капустою

1-2 шт. курячого філе

300 г гречки

300 г квашеної капусти

600-700 мл води

50 г вершкового масла

1 ч. л. зіри

За смаком сіль і перець

Рецепт приготування

Помийте і зачистьте 1-2 курячих філе від плівок і зайвого жиру. Наріжте м'ясо однаковими середніми кубиками. Перекладіть курку в форму для запікання з високими бортиками. Всипте в форму 300 г гречки. Викладіть у форму 300 г квашеної капусти і акуратно розподіліть по всій формі. Додайте 50 г вершкового масла, розподіляючи між інгредієнтами і змащуючи краї форми. Влийте в форму 600-700 мл води, додайте 1 ч. л. зіри, посоліть і поперчіть за смаком. Запікайте бігос в духовці 20-30 хвилин при температурі 220 градусів до моменту, поки гречка не поглине всю воду. Готову страву перемішайте.

Як приготувати бігос від Євгена Клопотенко

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт віденського штруделя, спробуйте його приготувати.