Клопотенко дал рецепт простого крем-супа из грибов: оторваться невозможно!

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить очень простой, но потрясающе-вкусный крем-суп из грибов. Зимой это блюдо поможет согреться.

"Вроде все просто и понятно: шампиньоны, картофель, лук, сливки. Но я добавил немного сушеных белых грибов, и все, взрыв. Оторваться от супа невозможно. Чертова магия", - написал Евгений под рецептом в Instagram.

Ингредиенты для супа

200 граммов шампиньонов,

10 граммов сушеных белых грибов,

3 картофелины,

половина луковицы,

100-150 мл сливок.

Пошаговый рецепт приготовления

Белые грибы отварите, все продукты, которые можно нарезать, порежьте. Пожарьте. Затем взбейте со сливками.

Плотность супа регулируйте с помощью молока или отвара из белых грибов (в таком случае, когда будете варить сушеные грибы, то добавьте в бульон корень сельдерея и лавровый лист). Соль и перец по вкусу.

Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт простого и быстрого блюда, им можно накормить большую компанию!