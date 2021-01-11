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Клопотенко дав рецепт простого крем-супу з грибів: відірватися неможливо!

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 17:14
Клопотенко дав рецепт простого крем-супу з грибів: відірватися неможливо! Клопотенко представив ідеальний рецепт супу з грибів (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Відомий український кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко пропонує вам приготувати дуже простий, але приголомшливо-смачний крем-суп з грибів. Взимку ця страва допоможе зігрітися.

"Начебто все просто і зрозуміло: шампіньйони, картопля, цибуля, вершки. Але я додав трохи сушених білих грибів, і все, вибух. Відірватися від супу неможливо. Чортова магія", - написав Євген під рецептом Instagram.

Інгредієнти для супу

200 грамів печериць,

10 грамів сушених білих грибів,

3 картоплини,

половина цибулини,

100-150 мл вершків.

Покроковий рецепт приготування

Білі гриби відваріть, всі продукти, які можна нарізати, поріжте. Посмажте. Потім збийте з вершками.

Щільність супу регулюйте за допомогою молока або відвару з білих грибів (в такому випадку, коли будете варити сушені гриби, додайте в бульйон корінь селери і лавровий лист). Сіль і перець за смаком.

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт простої і швидкої страви, нею можна нагодувати велику компанію!

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Новини України Їжа Евгений Клопотенко
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