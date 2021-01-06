Клопотенко дал рецепт венского штруделя: это божественно!

Приближается Святвечер, а с ним, как известно, на столе должны быть 12 постных блюд. Попробуйте приготовить на десерт венский штрудель по рецепту известного украинского кулинара и победителя шоу "МАстерШеф" Евгения Клопотенко. Повар привез этот рецепт специально из Вены.

"Хрупкое золотисто-коричневое тесто, кислые яблоки, ромовый изюм, корица, хрустящие, пропитанные сливочным маслом хлебные крошки. Именно таким должен быть идеальный штрудель. Таким его готовят в Вене в придворной пекарне замка Шенбрунн. И это божественно. Вы обязательно должны попробовать именно этот штрудель с яблоками – после того, как почувствуете его нереальный вкус, поймете, что значит настоящее счастье", - именно так описывает на своем сайте это лакомство Клопотенко.

Для приготовления штруделя вам понадобятся:

мука - 250 г

соль - 3 г

яйцо - 1 шт.

вода (теплая) - 100 мл

растительное масло - 20 мл

Для начинки

яблоко - 400 г

сахар - 50 г

сок лимона (четверть лимона)

сливочное масло - 50 г

панировочные сухари -100 г

изюм - 50 г

ромовая эссенция - 2 мл

корица - 2 щепотки

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовьте тесто. Возьмите муку, соль, яйцо, теплую воду и растительное масло. Соедините все ингредиенты в миске и хорошо вымесите. Должно получиться мягкое нелипкое тесто. Скатайте тесто в шар, смажьте растительным маслом и оставьте его в покое на 20-30 мин. На полотенце, присыпанное мукой, раскатайте тесто, чтобы придать ему форму прямоугольника. Затем кулаками на весу (над полотенцем) растяните тесто, чтобы оно получилось очень тонким. При необходимости раскатайте тесто на столе с мукой.

Приготовим начинку. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте в нем панировочные сухари в течение 5 минут, постоянно помешивая. Отдельно смешайте сахар и корицу. Обжаренные панировочные сухари соедините со смесью сахара и корицы, добавьте яблоки, порезанные небольшими тонкими дольками, изюм, ромовую эссенцию и лимонный сок.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Начинку выкладываем на край растянутого теста и аккуратно сворачиваем штрудель при помощи полотенца. Смазываем штрудель и противень растопленным сливочным маслом. Выпекаем до золотисто-коричневого цвета. После выпекания снова смазываем штрудель растопленным маслом.

Клопотенко дал рецепт венского штруделя

Как мы ранее писали, Клопотенко дал необычный рецепт кутьи на Святвечер.