Клопотенко дал здоровый вариант салата "Мимоза": возьмет в плен вашу душу

Известный украинский повар и победитель проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко предлагает приготовить к новогоднему столу здоровую версию традиционного салата "Мимоза".

Кулинар на своей странице в Instagram опубликовал рецепт, а также записал видео приготовления закуски.

"Я упрямый и просто так не сдаюсь, поэтому сделал альтернативу мимозе. И если вам или вашим родным нравится тот салат, то Бог с вами, но попробуйте мой вариант. После этого вы не сможете жить как раньше и есть рыбные консервы с майонезом", - подписал ролик Клопотенко.

Первое правило - это запекать овощи. Тогда они будут супер-вкусными и сочными.

Пошаговый рецепт

Возьмите 2 моркови, 3 картофелины и отправьте их в духовку где-то на час. Нарежьте полукольцами половину луковицы, добавьте чайную ложку сахара, столовую ложку уксуса, соль с перцем по вкусу и залейте кипяченой водой. Дайте луку "отдохнуть" 20 минут в этой уксусной ванне. Сварите вкрутую 2 яйца и отделите желтки от белков.

Соус для салата, по словам Клопотенка, "заберет вашу душу".

"Соус у нас получится не абы каким, а наполненным высокими смыслами. И все благодаря тому, что мы добавим туда мясо криля. Криль сделает вкус салата объемным и избавит нас от потребности брать рыбные консервы. Потому что зачем это все, если есть маленькие, выловленные в Антарктиде креветочки?" - пишет кулинар.

Для соуса смешайте в ступке (или в блендере) 2 сваренных желтка, банку криля, листья петрушки (где-то 6 веточек), сок половины лимона и 1/2 чайной ложки сладкой горчицы. Затем соедините в миске нарезанные большим кубиком овощи, белок, лук и соус. По желанию можно добавить 50 граммов клюквы.

По словам Клопотенко, консервированное мясо криля можно найти в любом супермаркете, пусть это вас не смущает.

Как мы ранее писали, Клопотенко рассказал, чем заменить селедку под шубой, это будет в разы вкуснее.