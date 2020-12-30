Клопотенко рассказал, чем заменить селедку под шубой: в разы вкуснее!

До новогодней ночи осталось всего ничего, а праздничные приготовления еще никто не отменял. Многие хозяйки интересуются, что же можно приготовить из сельди, кроме традиционного новогоднего салата "Шуба". На это вопрос знает отличный ответ победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко. Он предлагает попрощаться со стереотипами и приготовить селедку со свеклой и печеной грушей. Попробуйте, вам понравится!

Закуска с селедкой делается очень просто и для ее приготовления вам понадобится всего 15 минут, а выйдет у вас 4 порции праздничного угощения.

Что нужно взять для закуски

Свекла — 1 шт.

Груша (вяленая или копченая) — 2−3 шт.

Семена льна — 1 ч. л.

Подсолнечное масло (ароматное) — 2−3 ст. л.

Сельдь — 2 шт.

Укроп — 2 веточки

Рецепт приготовления по шагам

Возьмите свеклу средних размеров, помойте ее, оберните в фольгу и положите в духовку. Время готовности зависит от размера овоща, обычно это 60-90 минут. Можете и отварить свеклу, но запеченная она намного вкуснее. Почистите и нарежьте тонкими кусочками.

Вяленые или копченые груши залейте кипятком на 15−20 минут, они должны стать мягкими и набухнуть. Груши нарежьте небольшими кубиками. Они придадут закуске необыкновенный аромат.

Филе сельди нарежьте тонкими полосочками, а затем мелкими кубиками. На каждый слайс свеклы выложите по 1 чайной ложке мелко порезанной сельди. Выложите кубики груши и семена льна на свеклу с сельдью. Теперь побрызгайте на блюдо ароматное растительное масло и украсьте веточками укропа. Все готово. Приятного аппетита!

Евгений Клопотенко предлагает приготовить закуску из селедки (фото: klopotenko.com)

Как мы ранее писали, победитель пятого сезона кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, какие закуски можно приготовить для новогоднего стола.