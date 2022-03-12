Клопотенко назвал простые блюда, которые можно взять с собой в дорогу

Что нужно взять в дорогу прежде всего

Чтобы не ломать себе голову вопросом, какие заправки работают, чтобы купить там хот-дог, стоит позаботиться о перекусе заранее.

Клопотенко советует сделать такие шаги перед поездкой:

отварить яйца вкрутую, картофель в мундирах, сделать домашние сухарики

упаковать энергетические батончики, любые консервы, орешки, сухофрукты, порционные джемы, мед и сливочное масло

взять твердые овощи и фрукты: морковь, огурец, сладкий перец, яблоки, груши, апельсины, мандарины и тому подобное (но их должно быть не много, потому что они давятся и быстро портятся).

При этом помните, что пища должна быть с длительным сроком годности.

И самое главное: нужен запас чистой воды с учетом два литра на одного человека в сутки.

Что еще приготовить в дорогу

Также для вкусного и сытного перекуса подойдет выпечка из простых и доступных ингредиентов, которые есть дома у каждого.

Например, овсяный батончик. Он очень питательный, а готовить его просто и быстро.

Или же пирожки с капустой. Они долго не портятся и очень вкусные.

Тертый пирог со сливовым вареньем тоже можно держать в дороге примерно три дня. Поэтому это блюдо хорошо подойдет для дальнего путешествия.

Также в дорогу можно приготовить овсяное печенье. Его "фишка" в том, что оно подходит даже черствым или размоченным в чае или какао.

Рецепты этих блюд можно найти на сайте Клопотенко.

Что есть, когда продуктов немного?

Также 12 марта в национальном эфире Клопотенко рассказал, какая еда лучше всего подойдет для тех, кто сейчас много времени проводит дома.

По его словам, во время войны не нужно налегать на все подряд. Ставку лучше сделать на каши.

"Пшенная, пшеничная, ячневая, перловка... Можно добавить специи и думать о чем-то хорошем. Много не нужно - 400 г каши днем будет достаточно. Из горстки крупы мы получим 1200 калорий. Если не много двигаетесь, то при таком питании после войны будете в хорошей форме", - сказал повар.