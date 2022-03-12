Клопотенко назвав прості страви, які можна взяти з собою в дорогу

Що потрібно взяти у дорогу перш за все

Щоб не ламати собі голову питанням, які заправки працюють, щоб купити там хот-дог, варто подбати про перекус заздалегідь.

Клопотенко радить зробити такі кроки перед поїздкою:

відварити яйця круто, картоплю в мундирах, зробіти домашні сухарики

спакувати енергетичні батончики, будь-які консерви, горішки, сухофрукти, порційні джеми, мед та вершкове масло

взяти тверді овочі та фрукти: морква, огірок, солодкий перець, яблука, груші, апельсини, мандарини тощо (але їх повинно бути не багато, бо вони давляться та швидко псуються).

При цьому пам'ятайте, що їжа повинна бути з тривалим терміном придатності.

І найголовніше: потрібен запас чистої води з урахуванням два літри на одну особу на добу.

Що ще приготувати в дорогу

Також для смачного і ситного перекусу підійде випічка з простих та доступних інгредієнтів, які є вдома у кожного.

Наприклад, вівсяний батончик. Він дуже поживний й готувати його просто та швидко.

Або ж пиріжки з капустою. Вони довго не псуються та дуже смачні.

Тертий пиріг зі сливовим варенням теж можна тримати у дорозі приблизно три дні. Тому ця страва добре підійде для далекої подорожі.

Також в дорогу можна приготувати вівсяне печиво. Його "фішка" у тому, що воно смакує навіть черствим чи розмоченим у чаї чи какао.

Рецепти цих страв можна знайти на сайті Клопотенка.

Що їсти, коли продуктів небагато?

Також 12 березня у національному ефірі Клопотенко розповів, яка їжа найкраще підійде для тих, хто зараз багато часу проводить вдома.

За його словами, під час війни не потрібно налягати на все підряд. Ставку краще зробити на каші.

"Пшоняна, пшенична, ячна, перловка... Можна додати спеції і думати про щось хороше. Багато не потрібно - 400 г каші вдень буде достатньо. Зі жменьки крупи ми отримаємо 1200 калорій. Якщо не багато рухаєтесь, то при такому харчуванні після війни будете у гарній формі", - сказав кухар.