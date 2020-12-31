Клопотенко предложил вариант оригинальной закуски: от нее жизнь становится лучше!

Новогодняя ночь уже совсем близко и если вы до сих пор не знаете, что приготовить - победитель "МастерШеф" Евгений Клопотенко предлагает рецепт оригинальной закуски. Это беконо-клюквенное варенье на багете с сыром и петрушкой. Попробуйте приготовить и вам понравится.

"Я когда впервые приготовил и съел это, упал на колени и долго плакал. Очень крутой вкус. Это пародоксальное варенье из бекона тупо цепляет за живое. Ты сначала думаешь, как это вообще возможно. А потом пробуешь и проникаешься до глубины души философией этого сочетания. Мягкий хлебец, ягодно-карамельный вкус с пряными и упругими элементами. В конце все чувства обостряются за счет сыра. Вау", - написал кулинар на своей страничке в Instagram.

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте батон и поставьте в духовку, чтобы он немного подсушился. Бэкон пожарьте с клюквой, сахаром и небольшим количеством воды, пока вся масса не загустеет (смотрите на видео, как должен выглядеть). Затем это карамелизированное чудо нужно порубить ножом, чтобы оно приобрело более однородную структуру. На хлебные кружки выкладываете кусочки твердого сыра. Сыр лучше брать выдержанный, тогда вкус блюда станет еще ярче.

Сверху на хлеб с сыром выкладываете то же варенье и листья петрушки. Вот и все.

"Закуска, от которой жизнь становится лучшим, готова", - резюмировал Клопотенко.

Как мы ранее писали, известный украинский повар и победитель проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко предлагает приготовить к новогоднему столу здоровую версию традиционного салата "Мимоза".