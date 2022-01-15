Вместо кофе: нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией

Зимняя погода, серость, ветер, морозы, отсутствие солнца могут вызвать апатию даже у самых жизнерадостных из нас!

Поэтому нутрициологи советуют в такие периоды особенно тщательно следить за своим рационом – добавлять в него продукты, богатые витаминами и минералами.

А еще, вместо того, чтобы налегать на кофе в попытках "зарядиться", они советуют обратить внимание на всем доступные натуральные энергетики.