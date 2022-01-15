Замість кави: нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією

Зимова погода, сірість, вітер, морози, відсутність сонця можуть викликати апатію навіть у найжиттєрадісніших з нас!

Тому нутриціологи радять в такі періоди особливо ретельно стежити за своїм раціоном – додавати в нього продукти, багаті вітамінами і мінералами.

А ще, замість того, щоб налягати на каву в спробах "зарядитися", вони радять звернути увагу на всім доступні натуральні енергетики.