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Кроме кофе: нутрициолог рассказала, что еще поможет при низком давлении

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 10:05
Кроме кофе: нутрициолог рассказала, что еще поможет при низком давлении Кроме кофе, существуют способы поддержать себя при низком давлении (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Весна для многих - период детокса, которые подразумевают сокращение количества кофеина. К специалистам по питанию часто ображаються с вопросом, как же обойтись без кофе при низком давлении.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

"Для начала, важно разобраться с причинами низкого давления. Причины могут быть разные, индивидуальные у всех. Важно понять вашу", - сообщила Андреева.

Кроме кофе: нутрициолог рассказала, что еще поможет при низком давленииПричина низкого давления у каждого своя (фото: instagram.com/happynadyaz)

Причины низкого давления⠀

  • гормональный дисбаланс
  • проблемы с сердцем
  • недостаток жидкости
  • аллергическая реакция
  • сильная инфекция
  • недостаток витаминов В9 и В12
  • реакция на некоторые лекарства

Низкое давление может проявляться по-разному, рассказала специалист, но часто - это слабость, тошнота, недостаток концентрации, усталость, проблемы со зрением.

К счастью, существуют способы поддержания самочувствия, которые помогут не прибегать к кофе.

Чем помочь себе при низком давлении, кроме кофе

Изменения в питании

"Добавьте в рацион:

1. Источники качественной соли: розовую гималайскую соль, маринованные оливки, ферментированные овощи.

2. Продукты с витамином В12: сардины, яйца, субпродукты, сыры (если вы едите молочные продукты).

3. Продукты с витамином В9: бобовые, шпинат, маш, брокколи, свеклу, чеснок, имбирь.

4. Сократите количество быстрых углеводов, чтобы избежать перепадов уровня сахара в крови.

Травы, добавки

1. Солодка (пить не позже 18.00). Можно использовать в виде отвара или в капсулах (рабочая доза - около 4 г в день),

2. Адаптогены: родиола розовая, лимонник китайский, женьшень,

3. Добавки витаминов B9, В12, С и D3. Важно сначало сдать тесты и проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать необходимые формы этих витаминов.

4. Специи: корица, черный перец, кардамон. Специи можно принимать как добавку в порошке, либо использовать регулярно посыпая любимые блюда и десерты,

5. Масло розмарина. Повышает давление, улучшает концентрацию и память.

Образ жизни

1. Можно делать точечный массаж, ингаляции или добавлять в ванны.

2. Если вы привыкли к эффекту кофеина, на первые несколько дней отмены кофе его можно заменить качественным зеленым чаем", - посоветовала Андреева.

Напомним, раньше нутрициолог рассказала, как успокоить свои нервы - нужно "усмирить" кортизол.

Также, специалист по питанию раскрыла секреты, как убрать отеки: эти советы уже помогли многим.

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