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Окрім кави: нутриціолог розповіла, що ще допоможе при низькому тиску

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 10:05
Окрім кави: нутриціолог розповіла, що ще допоможе при низькому тиску Крім кави, існують способи підтримати себе при низькому тиску (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Весна для багатьох - період детоксів, які передбачають скорочення кількості кофеїну. До фахівців по харчуванню часто ображаються з питанням, як же обійтися без кави при низькому тиску.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

"Для початку, важливо розібратися з причинами низького тиску. Причини можуть бути різні, індивідуальні у всіх. Важливо зрозуміти вашу", - повідомила Андрєєва.

Окрім кави: нутриціолог розповіла, що ще допоможе при низькому тискуПричина низького тиску у кожного своя (фото: instagram.com/happynadyaz)

Причини низького тиску⠀

  • гормональний дисбаланс
  • проблеми з серцем
  • недолік рідини
  • алергічна реакція
  • сильна інфекція
  • недолік вітамінів В9 та В12
  • реакція на деякі ліки

Низький тиск може проявлятися по-різному, розповіла фахівець, але часто - це слабкість, нудота, брак концентрації, втома, проблеми із зором.

На щастя, існують способи підтримки самопочуття, які допоможуть не вдаватися до кави.

Чим допомогти собі при низькому тиску, крім кави

Зміни в харчуванні

"Додайте в раціон:

1. Джерела якісної солі: рожеву гімалайську сіль, мариновані оливки, ферментовані овочі.

2. Продукти з вітаміном В12: сардини, яйця, субпродукти, сири (якщо ви їсте молочні продукти).

3. Продукти з вітаміном В9: бобові, шпинат, маш, брокколі, буряк, часник, імбир.

4. Скоротіть кількість швидких вуглеводів, щоб уникнути перепадів рівня цукру в крові.

Трави, добавки

1. Солодка (пити не пізніше 18.00). Можна використовувати у вигляді відвару або в капсулах (робоча доза - 4 г на день),

2. Адаптогени: родіола рожева, лимонник китайський, женьшень,

3. Добавки вітамінів В9, В12, С і D3. Важливо спочатку здати тести і проконсультуватися з фахівцем, щоб підібрати необхідні форми цих вітамінів.

4. Спеції: кориця, чорний перець, кардамон. Спеції можна приймати як добавку в порошку, чи використовувати регулярно посипаючи улюблені страви та десерти,

5. Масло розмарину. Підвищує тиск, покращує концентрацію і пам'ять.

Спосіб життя

1. Можна робити точковий масаж, інгаляції або додавати у ванни.

2. Якщо ви звикли до ефекту кофеїну, на перші кілька днів скасування кави її можна замінити якісним зеленим чаєм", - порадила Андрєєва.

Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, як заспокоїти свої нерви - треба "втихомирити" кортизол. Як це зробити - прості поради.

Також, фахівець з харчування розкрила секрети, як прибрати набряки: ці поради вже допомогли багатьом.

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