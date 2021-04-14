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Диетолог назвала 7 лучших способов успокоить нервы

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 09:09
Диетолог назвала 7 лучших способов успокоить нервы Спокойствие (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Кортизол - гормон стресса. Он активируется симпатической частью нервной системы. Наша задача - успокоить ее и активировать противоположную часть - парасимпатическую. Обе эти части просто не могут быть активными одновременно.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала диетолог, специалист по функциональной медицине, нутрициолог Катерина Йенсен.

"Как только мы сумеем включить парасимпатическую часть нервной системы, мы автоматически снизим уровень кортизола. Как ее активировать?", - рассказала Катерина.

Диетолог назвала 7 лучших способов успокоить нервыКатерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Семь простых способов "усмирить" кортизол и успокоить нервы

  • Глубоко дышать. Так, чтобы выдохи были как минимум в 2 раза длиннее вдохов.
  • Получить оргазм: во время него вырабатывается серотонин, а сразу после - окситоцин. Окситоцин не может существовать в крови одновременно с кортизолом!
  • Погреться на солнышке или в теплой ванне / бассейне. Это еще один из способов получить всплеск окситоцина.
  • Съесть немного темного шоколада или выпить натуральное какао! Исследования доказали, что 40 гр темного шоколада в день (от 85% какао) нормализуют уровень кортизола.
  • Попробовать пропить курс родиолы розовой - природный адаптоген (внимание, есть противопоказания, проконсультируйтесь со своим врачом).
  • Налегать на продукты, богатые лецитином - веществом, которое улучшает чувствительность клеток к кортизолу и, как следствие, нормализует его уровни.

Самый богатый источник лецитина - яичные желтки. Также им богаты морепродукты, субпродукты, соевые бобы и красное мясо.

  • Не забывать про медитативные практики - чтобы вернуться в тело, замедлить дыхание и остановить поток мыслей.⠀

"Но! Вынуждена вас разочаровать: какао, лецитин и даже родиола - прекрасные средства. Но им не справиться с кортизолом в одиночку. Можно ожидать 5-10% улучшения в самочувствии", - подытожила Йенсен.

Напомним, нутрициолог назвала лучшую физическую нагрузку, если не хочется идти в спортзал. Полезно каждому!

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