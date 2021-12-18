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Король завтраков: нутрициолог рассказала, что лучше всего есть по утрам

Автор: Татьяна Турчаникова

Если и существует идеальный завтрак, то это он - тост с авокадо, лососем и яйцом-пашот! Он понравится всем членам семьи, он полезен для здоровья и не вредит фигуре.

Наверное, только единицы смогут устоять перед этим сочетанием:

- авокадо,

- лосось,

- яйцо-пашот,

- томаты,

- цельнозерновой хлеб,

- сливочный сыр.

А самое важное здесь - то, что это идеальное сочетание! И полезных жиров тут просто предостаточно, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Если пашот не получается, можнл приготовить яйцо как-то по-другому - все равно будет вкусно! (фото: pexels.com)

Я думаю, что рецепт тут не нужен. Все и так понятно: берем все ингредиенты и делам из аппетитный тост. А вот для приготовления яйца потребуется ловкость рук.

  • Кстати, я не использую ни уксус, ни, тем более, полиэтилен.
  • Ставлю кастрюлю на медленный огонь, где на дне лишь только маленькие едва заметные пузырьки - и выливаю туда яйцо!
  • Варить 3 минуты и очень аккуратно доставать.
  • Малосольный лосось делаю всегда сама, но можно купить в проверенном магазине – важно, чтобы рыба была дикая.

Обязательно есть все это по-королевски и не холодным. Заварите себе вкусный чай либо кофе и просто насладитесь и отдохните! Я всегда стараюсь использовать красивую посуду. Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, как гарантированно омолодиться на пару лет.

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