Король завтраков: нутрициолог рассказала, что лучше всего есть по утрам

Если и существует идеальный завтрак, то это он - тост с авокадо, лососем и яйцом-пашот! Он понравится всем членам семьи, он полезен для здоровья и не вредит фигуре.

А самое важное здесь - то, что это идеальное сочетание! И полезных жиров тут просто предостаточно, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Наверное, только единицы смогут устоять перед этим сочетанием:

Если пашот не получается, можнл приготовить яйцо как-то по-другому - все равно будет вкусно! (фото: pexels.com)

Я думаю, что рецепт тут не нужен. Все и так понятно: берем все ингредиенты и делам из аппетитный тост. А вот для приготовления яйца потребуется ловкость рук.

Кстати, я не использую ни уксус, ни, тем более, полиэтилен.

Ставлю кастрюлю на медленный огонь, где на дне лишь только маленькие едва заметные пузырьки - и выливаю туда яйцо!

Варить 3 минуты и очень аккуратно доставать.

Малосольный лосось делаю всегда сама, но можно купить в проверенном магазине – важно, чтобы рыба была дикая.

Обязательно есть все это по-королевски и не холодным. Заварите себе вкусный чай либо кофе и просто насладитесь и отдохните! Я всегда стараюсь использовать красивую посуду. Приятного аппетита!