Король сніданків: нутріціолог розповіла, що найкраще їсти вранці

Якщо пашот не виходить, можна приготувати яйце якось по-іншому - все одно буде смачно! (фото: pexels.com)

Я думаю, що рецепт тут не потрібний. Все і так зрозуміло: беремо інгредієнти та робимо з ним апетитний тост! А ось для приготування яйця потрібно спритність рук.

До речі, я не використовую ні оцету, ні, тим більше, поліетилен.

Ставлю каструлю на повільний вогонь, де на дні тільки маленькі ледь помітні бульбашки - і виливаю туди яйце!

Варити 3 хвилини і дуже акуратно діставати.

Малосольний лосось роблю завжди сама, але можна купити у перевіреному магазині – важливо, щоб риба була дика.

Обов'язково їсти все це по-королівськи та не холодним. Заваріть собі смачний чай або каву і просто насолодіться та відпочиньте! Я завжди намагаюся використати гарний посуд. Смачного!