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Король сніданків: нутріціолог розповіла, що найкраще їсти вранці

Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо і існує ідеальний сніданок, то це він – тост з авокадо, лососем та яйцем-пашот! Він сподобається всім членам сім'ї, він корисний здоров'ю і не шкодить фігурі.

Напевно, лише одиниці зможуть встояти перед цим поєднанням:

- авокадо,

- лосось,

- яйце-пашот,

- томати,

- цільнозерновий хліб,

- вершковий сир.

А найважливіше тут те, що це ідеальне поєднання! І корисних жирів тут просто більш, ніж достатньо, розповіла у своєму Instagram нутріціолог Юлія Хелсблог.

Якщо пашот не виходить, можна приготувати яйце якось по-іншому - все одно буде смачно! (фото: pexels.com)

Я думаю, що рецепт тут не потрібний. Все і так зрозуміло: беремо інгредієнти та робимо з ним апетитний тост! А ось для приготування яйця потрібно спритність рук.

  • До речі, я не використовую ні оцету, ні, тим більше, поліетилен.
  • Ставлю каструлю на повільний вогонь, де на дні тільки маленькі ледь помітні бульбашки - і виливаю туди яйце!
  • Варити 3 хвилини і дуже акуратно діставати.
  • Малосольний лосось роблю завжди сама, але можна купити у перевіреному магазині – важливо, щоб риба була дика.

Обов'язково їсти все це по-королівськи та не холодним. Заваріть собі смачний чай або каву і просто насолодіться та відпочиньте! Я завжди намагаюся використати гарний посуд. Смачного!

Раніше нутріціолог розповіла, як гарантовано омолодитись на кілька років.

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