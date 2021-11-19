ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Для красивой кожи: нутрициолог дала рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлаки

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 20:01
Для красивой кожи: нутрициолог дала рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлаки Красивая кожа (фото: nstagram.com/jodiemcomer)
Автор: Татьяна Турчаникова

Красивая и сияющая кожа начинается не с салона красоты, а с… кишечника. Именно чистый кишечник, работающий, как швейцарские часы, - это, в том числе, чистая красивая кожа лица.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала витаминный рецепт, который в первую очередь оценят те, кто стремится к красивой и ровной коже, так как салат хорошо чистит кишечник: нерастворимая клетчатка выводит шлаки.

Для красивой кожи: нутрициолог дала рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлакиСалат для чистки кишечника (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Салат для чистки кишечника: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 морковь,
  • 1 репа (имеет противовоспалительные, антисептические, антигрибковые свойства. Помогает при артрите и подагре),
  • 1 яблоко без кожуры,
  • 1 редька (обладает антибактериальными свойствами, расщепляет и выводит лишнюю слизь из организма, особенно полезна при бронхитах и гайморитах),
  • 4 ст. л. кокосового уксуса или любого натурального (ощелачивает организм, повышает кислотность желудочного сока, помогает расщеплять белки и жиры, борется с жировиками),
  • 1 ст. л. меда,
  • 5 ст. л. оливкового масла,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите на крупной терке овощи и яблоко.
  2. Смешайте все ингредиенты для соуса и заправьте салат.
  3. Дайте настояться 15-30 мин. Но на следующий день это блюдо вкуснее.

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты помогут наладить отток лимфы, необходимое условие для здоровья и красоты.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину придет мокрый снег и жуткий ветер: какие области накроет непогодой
В Украину придет мокрый снег и жуткий ветер: какие области накроет непогодой