Для красивої шкіри: нутриціолог дала рецепт салату, який чистить кишечник і виводить шлаки
Красива шкіра (фото: nstagram.com/jodiemcomer)
Красива і сяюча шкіра починається не з салону краси, а з... кишечника. Саме чистий кишечник, що працює, як швейцарський годинник, - це, в тому числі, чиста красива шкіра обличчя.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала вітамінний рецепт, який в першу чергу оцінять ті, хто прагне до красивої і рівної шкіри, бо салат добре чистить кишечник: нерозчинна клітковина виводить шлаки.
Салат для чищення кишечника (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Салат для чищення кишечника: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 1 морква,
- 1 ріпа (має протизапальні, антисептичні, антигрибкові властивості. Допомагає при артриті і подагрі),
- 1 яблуко без шкірки,
- 1 редька (має антибактеріальні властивості, розщеплює і виводить зайвий слиз з організму, особливо корисна при бронхітах і гайморитах),
- 4 ст. л. кокосового оцту або будь-якого натурального (олужуэ організм, підвищує кислотність шлункового соку, допомагає розщеплювати білки і жири, бореться з жировиками),
- 1 ст. л. меду,
- 5 ст. л. оливкової олії,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Натріть на крупній тертці овочі і яблуко.
- Змішайте всі інгредієнти для соусу і заправте салат.
- Дайте настоятися 15-30 хв. Але на наступний день це блюдо смачніше.
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