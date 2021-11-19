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Для красивої шкіри: нутриціолог дала рецепт салату, який чистить кишечник і виводить шлаки

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П'ятниця 19 листопада 2021 20:01
Для красивої шкіри: нутриціолог дала рецепт салату, який чистить кишечник і виводить шлаки Красива шкіра (фото: nstagram.com/jodiemcomer)
Автор: Тетяна Турчанікова

Красива і сяюча шкіра починається не з салону краси, а з... кишечника. Саме чистий кишечник, що працює, як швейцарський годинник, - це, в тому числі, чиста красива шкіра обличчя.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала вітамінний рецепт, який в першу чергу оцінять ті, хто прагне до красивої і рівної шкіри, бо салат добре чистить кишечник: нерозчинна клітковина виводить шлаки.

Для красивої шкіри: нутриціолог дала рецепт салату, який чистить кишечник і виводить шлакиСалат для чищення кишечника (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Салат для чищення кишечника: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 1 морква,
  • 1 ріпа (має протизапальні, антисептичні, антигрибкові властивості. Допомагає при артриті і подагрі),
  • 1 яблуко без шкірки,
  • 1 редька (має антибактеріальні властивості, розщеплює і виводить зайвий слиз з організму, особливо корисна при бронхітах і гайморитах),
  • 4 ст. л. кокосового оцту або будь-якого натурального (олужуэ організм, підвищує кислотність шлункового соку, допомагає розщеплювати білки і жири, бореться з жировиками),
  • 1 ст. л. меду,
  • 5 ст. л. оливкової олії,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Натріть на крупній тертці овочі і яблуко.
  2. Змішайте всі інгредієнти для соусу і заправте салат.
  3. Дайте настоятися 15-30 хв. Але на наступний день це блюдо смачніше.

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти допоможуть налагодити відтік лімфи, необхідна умова для здоров'я і краси.

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