Для красивой кожи: нутрициолог дала рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлаки

Красивая и сияющая кожа начинается не с салона красоты, а с… кишечника. Именно чистый кишечник, работающий, как швейцарские часы, - это, в том числе, чистая красивая кожа лица.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала витаминный рецепт, который в первую очередь оценят те, кто стремится к красивой и ровной коже, так как салат хорошо чистит кишечник: нерастворимая клетчатка выводит шлаки.
Салат для чистки кишечника (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Салат для чистки кишечника: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
1 морковь,
1 репа (имеет противовоспалительные, антисептические, антигрибковые свойства. Помогает при артрите и подагре),
1 яблоко без кожуры,
1 редька (обладает антибактериальными свойствами, расщепляет и выводит лишнюю слизь из организма, особенно полезна при бронхитах и гайморитах),
4 ст. л. кокосового уксуса или любого натурального (ощелачивает организм, повышает кислотность желудочного сока, помогает расщеплять белки и жиры, борется с жировиками),
1 ст. л. меда,
5 ст. л. оливкового масла,
соль по вкусу.
Приготовление:
Натрите на крупной терке овощи и яблоко.
Смешайте все ингредиенты для соуса и заправьте салат.
Дайте настояться 15-30 мин. Но на следующий день это блюдо вкуснее.