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Крепкий иммунитет и красивая кожа: нутрициолог назвала проверенные способы поднятия железа

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Пятница 10 декабря 2021 10:01
Крепкий иммунитет и красивая кожа: нутрициолог назвала проверенные способы поднятия железа Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Железо - очень важный минерал в нашем организме. Практически у всех оно в дефиците, в связи с этим люди имеют ряд проблем со здоровьем.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как поднять уровень железа: проверенные способы.

Крепкий иммунитет и красивая кожа: нутрициолог назвала проверенные способы поднятия железаКак обычно, начать стоит с порядка в ЖКТ (фото: (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Узнать нехватку железа в организме можно по неприятным симптомам:

  • невозможно восстановить функцию щитовидной железы;
  • отсутствие поддержания нормальной детоксикации в организме;
  • нет нормального иммунного ответа;
  • выпадают волосы;
  • ломаются ногти;
  • сухость и шелушение на коже;
  • "заеды" в уголках губ;
  • "синева" склер;
  • лаковый язык;
  • мышечная слабость;
  • депрессия и апатия;
  • могут страдать митохондрии.

Сначала нужно понять причины потери железа:

  1. кровопотери различного происхождения: обильные месячные, эндометриоз, язвы, эрозии, полипы, грыжи, НЯК, геморрой;
  2. заболевания почек часто может быть причиной невозможности поднять уровень железа;
  3. нарушение поступления железа, в связи с малым его содержанием в пище;
  4. проблемы с ЖКТ: низкая кислотность, дисбактериоз в кишечнике, хронический кандидоз, паразитоз, нарушение всасывания, при такой картине железо не поднимется, а только раскормит патогенов;
  5. низкий общий белок в организме;
  6. низкий В9, В12;
  7. воспалительные заболевания.

Мешает усвоению железа:

  • фитаты (зерно, часто на фоне большого потребления орехов в рацион);
  • полифенолы (бобовые, кофе, чай). Ими не стоит запивать препараты железа и ограничить в употреблении, если есть дефициты;
  • оксалаты (некоторые овощи);
  • соевые продукты;
  • медь;
  • сигаретный дым.

Крепкий иммунитет и красивая кожа: нутрициолог назвала проверенные способы поднятия железа

Таблетки и капельницы - не панацея (фото: pexels.com)

Не поднимается железо: что делать

Или как обрести "железное" здоровье. Часто человек видит у себя низкий уровень железа и начинает судорожно скупать и употреблять таблетки или ставить капельницы. Но желанный результат так и не приходит. Встает вопрос: "А почему?". Для поднятия железа нужно привести в норму следующие факторы:

1. Общий белок должен быть не меньше 75. Если меньше - разобраться с причинами (низкая кислотность, куда уходит белок в таком количестве, возможно воспаление и др.).

2. Трансферрин - это белок-переносчик железа к органам и тканям. Если нет железа, то он будет переносить кобальт, медь, марганец, хром, цинк.

Трансферрин снижается, если:

  • вы пьете КОК;
  • у вас гемохроматоз;
  • есть злокачественные опухоли, цирроз;
  • есть дефицит В12.

3. "Прибраться" в кишечнике: если ли там дисбиоз, то железо будет кормить всех патогенов и паразитов!

4. Устранить воспалительные процессы в организме (нужно смотреть маркеры воспаления СРБ, гомоцистеин, мочевую кислоту, фибриноген).

5. Контролировать уровень ферритина (равно - он же депо железа), в идеале он должен быть равен собственному весу. Низкий уровень будет означать латентную анемию.

Высокий может говорить о воспалительных процессах в организме, также он может повышаться при приеме КОК, алкоголизме, гемохроматозе и заболеваниях печени.

6. Еще один важный "игрок" - это гепсидин.

7. Контролировать витамины В9 и В12, а также кофакторы и усвоение железа и не забывать про витамин С. Но будьте внимательны: печень накапливает В12, так что его избыток тоже будет мешать усвоению железа.

Если вы проработали все пункты выше, а железо так и не поднимается, то есть еще другие причины анемичных состояний, которые требуют отдельного обследования.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту по здоровому питанию и врачу.

Раньше нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцев, пошаговый рецепт.

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