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Міцний імунітет і красива шкіра: нутриціолог назвала перевірені способи підняття заліза

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П'ятниця 10 грудня 2021 10:01
Міцний імунітет і красива шкіра: нутриціолог назвала перевірені способи підняття заліза Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Залізо - дуже важливий мінерал в нашому організмі. Практично у всіх воно в дефіциті, в зв'язку з цим люди мають ряд проблем зі здоров'ям.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як підняти рівень заліза: перевірені способи.

Міцний імунітет і красива шкіра: нутриціолог назвала перевірені способи підняття залізаЯк завжди, почати варто з порядку в шлунково-кишковому тракті (фото: (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Дізнатися про брак заліза в організмі можна по неприємних симптомах:

  • неможливо відновити функцію щитовидної залози;
  • відсутність підтримки нормальної детоксикації в організмі;
  • немає нормальної імунної відповіді;
  • випадає волосся;
  • ламаються нігті;
  • сухість і лущення на шкірі;
  • "заїди" в куточках губ;
  • "синява" склер;
  • лаковий язик;
  • м'язова слабкість;
  • депресія і апатія;
  • можуть страждати мітохондрії.

Спочатку потрібно зрозуміти причини втрати заліза:

  1. крововтрати різного походження: рясні місячні, ендометріоз, виразки, ерозії, поліпи, грижі, НВК, геморой;
  2. захворювання нирок часто може бути причиною неможливості підняти рівень заліза;
  3. порушення надходження заліза, в зв'язку з малим його вмістом в їжі;
  4. проблеми зі шлунково-кишковим трактом: низька кислотність, дисбактеріоз в кишечнику, хронічний кандидоз, паразитоз, порушення всмоктування, при такій картині залізо не підніметься, а тільки розгодує патогенів;
  5. низький загальний білок в організмі;
  6. низький В9, В12;
  7. запальні захворювання.

Заважає засвоєнню заліза:

  • фітати (зерно, часто на тлі великого споживання горіхів в раціоні);
  • поліфеноли (бобові, кава, чай). Ними не варто запивати препарати заліза і обмежити у вживанні, якщо є дефіцити;
  • оксалати (деякі овочі);
  • соєві продукти;
  • мідь;
  • сигаретний дим.

Міцний імунітет і красива шкіра: нутриціолог назвала перевірені способи підняття заліза

Таблетки і крапельниці - не панацея (фото: pexels.com)

Не піднімається залізо: що робити

Або як знайти "залізне" здоров'я. Часто людина бачить у себе низький рівень заліза і починає судорожно скуповувати і вживати таблетки або ставити крапельниці. Але бажаний результат так і не приходить. Постає питання: "А чому?". Для підняття заліза потрібно привести в норму такі фактори:

1. Загальний білок повинен бути не менше 75. Якщо менше - розібратися з причинами (низька кислотність, куди йде білок в такій кількості, можливо запалення і ін.).

2. Трансферрин - це білок-переносник заліза до органів і тканин. Якщо немає заліза, то він буде переносити кобальт, мідь, марганець, хром, цинк.

Трансферрин знижується, якщо:

  • ви п'єте КОК;
  • у вас гемохроматоз;
  • є злоякісні пухлини, цироз;
  • є дефіцит В12.

3. "Прибратися" в кишечнику: якщо там дисбіоз, то залізо буде годувати всіх патогенів і паразитів!

4. Усунути запальні процеси в організмі (потрібно дивитися маркери запалення СРБ, гомоцистеїн, сечову кислоту, фібриноген).

5. Контролювати рівень феритину (він же - депо заліза), в ідеалі він повинен дорівати власній вазі. Низький рівень означатиме латентну анемію.

Високий може говорити про запальні процеси в організмі, також він може підвищуватися при прийомі КОК, алкоголізмі, гемохроматозі і захворюваннях печінки.

6. Ще один важливий "гравець" - це гепсидин.

7. Контролювати вітаміни В9 і В12, а також кофактори і засвоєння заліза і не забувати про вітамін С. Але будьте уважні: печінка накопичує В12, так що його надлишок теж буде заважати засвоєнню заліза.

Якщо ви пропрацювали всі пункти вище, а залізо так і не піднімається, то є ще інші причини анемічних станів, які вимагають окремого обстеження.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця зі здорового харчування і лікаря.

Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанців, покроковий рецепт.

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