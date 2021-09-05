Для крепкого иммунитета и от стресса: диетолог озвучила сезонный продукт, который многие избегают

Виноград - один из частых "запретных" продуктов, так как "сладкий", но уж очень любимый и сезонный. Стоит ли бояться этого осеннего подарка природы и избегать его или все же включить в рацион без опасений?

Что же у нас по питательной ценности? Виноград богат витамином С, мощным антиоксидантом, который играет ключевую роль в здоровье иммунной системы, развитии соединительной ткани, а также профилактике старения!



Он также является источником витамина К, который способствует свертыванию крови и поддерживает здоровье костей.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме этого виноград не обделен калием, который играет важную роль в работе почек и сердца, сокращении мышц и передаче нервных сигналов.



Ну и, конечно же, виноград богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки организма от окислительного стресса - механизма, связанного с развитием онкопатологии, сердечными заболеваниями и болезнью Альцгеймера (в частности, ими богаты более темные сорта винограда).



150 гр винограда:

Калорийность: 104

Белок: 1,09 г (2,18% дневной нормы)

Всего жиров: 0,24 г

Углеводы: 27,33 г

Общее количество пищевых волокон: 1,4 г (5,6% суточной нормы)

Сахар: 23,37 г

Калий: 288 миллиграммов (мг) (6,13% суточной нормы)

Витамин C: 4,8 мг (8% суточной нормы)

Витамин К: 22 мкг (27,5% суточной нормы).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Виноград содержит небольшое количество растворимой клетчатки. Это может снизить уровень холестерина и сахара в крови и дополнительно наладить работу кишечника.



В зависимости от сорта винограда, гликемический индекс может варьировать от 45 до 59, гликемическая нагрузка низкая: до 10 (в зависимости от сорта), поэтому весьма безопасен для людей с нарушениями углеводного обмена, но при условии соблюдения порции "не килограмм винограда на ночь".



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Этот продукт великолепен как сам по себе, так и в качестве закуски или фрукта на десерт! Его также можно добавлять в ряд блюд: