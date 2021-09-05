Для міцного імунітету і від стресу: дієтолог озвучила сезонний продукт, який багато хто уникає
Виноград - один з частих "заборонених" продуктів, так як "солодкий", але вже дуже улюблений і сезонний. Чи варто боятися цього осіннього подарунка природи і уникати його, або все ж включити в раціон без побоювань?
На це питання відповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.
Що ж у нас за поживною цінністю? Виноград багатий вітаміном С, потужним антиоксидантом, який відіграє ключову роль у здоров'ї імунної системи, розвитку сполучної тканини, а також профілактиці старіння!
Він також є джерелом вітаміну К, який сприяє згортанню крові і підтримує здоров'я кісток.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Крім цього виноград не обділений калієм, який грає важливу роль в роботі нирок і серця, скороченны м'язів і передачі нервових сигналів.
Ну і, звичайно ж, виноград багатий антиоксидантами, які допомагають захистити клітини організму від окисного стресу - механізму, пов'язаного з розвитком онкопатології, серцевими захворюваннями і хворобою Альцгеймера (зокрема, ними багаті більш темні сорти винограду).
150 гр винограду:
- Калорійність: 104
- Білок: 1,09 г (2,18% денної норми)
- Всього жирів: 0,24 г
- Вуглеводи: 27,33 г
- Загальна кількість харчових волокон: 1,4 г (5,6% добової норми)
- Цукор: 23,37 г
- Калій: 288 міліграмів (мг) (6,13% добової норми)
- Вітамін C: 4,8 мг (8% добової норми)
- Вітамін К: 22 мкг (27,5% добової норми).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Виноград містить невелику кількість розчинної клітковини. Це може знизити рівень холестерину і цукру в крові і додатково налагодити роботу кишечника.
Залежно від сорту винограду, глікемічний індекс може варіювати від 45 до 59, глікемічне навантаження низька: до 10 (в залежності від сорту), тому вельми безпечний для людей з порушеннями вуглеводного обміну, але за умови дотримання порції "не кілограм винограду на ніч".
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Цей продукт чудовий як сам по собі, так і в якості закуски або фрукта на десерт! Його також можна додавати в ряд страв:
- наріжте і додайте його до цільнозернової каші або до салату;
- з виноград можна зробити сальсу або чатні;
- виноград може бути запечений в духовці, окремо або в поєднанні з овочами, такими як брюссельська капуста, брокколі або солодка картопля;
- можна приготувати виноградний пиріг або просто занурте виноград в розтоплений чорний шоколад!
Нагадаємо, що раніше дієтолог Христина Шереметьєва озвучила основні правила корисної вечері.