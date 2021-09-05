Для міцного імунітету і від стресу: дієтолог озвучила сезонний продукт, який багато хто уникає

Виноград - один з частих "заборонених" продуктів, так як "солодкий", але вже дуже улюблений і сезонний. Чи варто боятися цього осіннього подарунка природи і уникати його, або все ж включити в раціон без побоювань?

Що ж у нас за поживною цінністю? Виноград багатий вітаміном С, потужним антиоксидантом, який відіграє ключову роль у здоров'ї імунної системи, розвитку сполучної тканини, а також профілактиці старіння!



Він також є джерелом вітаміну К, який сприяє згортанню крові і підтримує здоров'я кісток.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім цього виноград не обділений калієм, який грає важливу роль в роботі нирок і серця, скороченны м'язів і передачі нервових сигналів.



Ну і, звичайно ж, виноград багатий антиоксидантами, які допомагають захистити клітини організму від окисного стресу - механізму, пов'язаного з розвитком онкопатології, серцевими захворюваннями і хворобою Альцгеймера (зокрема, ними багаті більш темні сорти винограду).



150 гр винограду:

Калорійність: 104

Білок: 1,09 г (2,18% денної норми)

Всього жирів: 0,24 г

Вуглеводи: 27,33 г

Загальна кількість харчових волокон: 1,4 г (5,6% добової норми)

Цукор: 23,37 г

Калій: 288 міліграмів (мг) (6,13% добової норми)

Вітамін C: 4,8 мг (8% добової норми)

Вітамін К: 22 мкг (27,5% добової норми).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виноград містить невелику кількість розчинної клітковини. Це може знизити рівень холестерину і цукру в крові і додатково налагодити роботу кишечника.



Залежно від сорту винограду, глікемічний індекс може варіювати від 45 до 59, глікемічне навантаження низька: до 10 (в залежності від сорту), тому вельми безпечний для людей з порушеннями вуглеводного обміну, але за умови дотримання порції "не кілограм винограду на ніч".



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цей продукт чудовий як сам по собі, так і в якості закуски або фрукта на десерт! Його також можна додавати в ряд страв: