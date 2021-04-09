Как кукла Барби: Марго Робби раскрыла секрет питания для идеальной фигуры

Главное правило диеты, которой придерживается Марго: никаких сладостей и минимум углеводов.

"Мой завтрак обычно состоит из овсяной каши и коктейля, повышающего иммунитет. На обед я ем куриный салат, а на ужин - стейк из тунца с бататом. В течение дня я пью чай, которым просто одержима с тех пор, как жила в Великобритании".

Чтобы закрепить результат, Марго также добавила в свою жизнь больше спорта. Девушка стала посещать тренировки на растяжку и пилатес. В обычной жизни она приверженец более творческих и увлекательных нагрузок: уроки танцев или игра в теннис развивают, а заодно отлично сжигают калории.

Марго знает, как превратиться в Барби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Интересно, что при переезде в США Марго прониклась и местной кухней. Она полюбила есть бургеры и картошку фри и запивать все это пивом. Теперь же девушке придется отказаться на время от полюбившихся блюд.

"Еда для меня очень важна. Я обожаю гамбургеры и картошку фри, которые заказываю с пинтой пива. В США мое любимое блюдо - двойной трюфельный бургер: он подается с трюфельным сырным фондю, трюфельным айоли и трюфельной глазурью", - поделилась актриса своими кулинарными пристрастиями.