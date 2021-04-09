Як лялька Барбі: Марго Роббі розкрила секрет харчування для ідеальної фігури

Головне правило дієти, якої дотримується Марго: ніяких солодощів і мінімум вуглеводів.

"Мій сніданок зазвичай складається з вівсяної каші і коктейлю, що підвищує імунітет. На обід я їм курячий салат, а на вечерю - стейк з тунця з бататом. Протягом дня я п'ю чай, яким просто одержима з тих пір, як жила у Великобританії".

Щоб закріпити результат, Марго також додала в своє життя більше спорту. Дівчина стала відвідувати тренування на розтяжку і пілатес. У звичайному житті вона прихильник більш творчих і захоплюючих навантажень: уроки танців або гра в теніс розвивають, а заодно відмінно спалюють калорії.

Марго знає, як перетворитися у Барбі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Цікаво, що при переїзді в США Марго перейнялася і місцевою кухнею. Вона полюбила їсти гамбургери і картоплю фрі і запивати все це пивом. Тепер дівчині доведеться відмовитися на час від улюблених страв.

"Їжа для мене дуже важлива. Я обожнюю гамбургери і картоплю фрі, які замовляю з пінтою пива. У США моє улюблене блюдо - подвійний трюфельний бургер: він подається з трюфельним сирним фондю, трюфельним айолі і трюфельною глазур'ю", - поділилася актриса своїми кулінарними фантазіями.