Куриный паштет с секретным ингредиентом: рецепт от Александра Педана

Говорят, что в известное всем блюдо стоит добавить лишь один новый тайный продукт, и оно сразу станет новым. И не просто новым, а настоящим произведением кулинарного искусства.
Ведущий проектов "Эксы" и Improv Live Show на "Новом канале" Александр Педан поделился с читателями Lite рецептом куриного паштета с таким секретным ингредиентом.
Ведущий уверяет, что это блюдо будут есть все! Даже дети. Проверено 5-летним сыном звездного папаши Мариком.
Ингредиенты:
Рецепт вкусного куриного паштета
Порезать морковь слайсами, а лук - на четверти. Яблоко стоит почистить и порезать крупными кусками. Оно в этом блюде не только для вкуса. Также этот фрукт нейтрализует запах печени.
Параллельно нарезать куриное филе и печень.
Все вместе протушить в сотейнике на среднем огне до полной готовности. Добавить соль и специи по вкусу.
Переложить продукты в блендер и перебить. Под конец Педан советует добавить еще кусочек масла и довести до однородной консистенции.
Намазываем на хлебчик, добавляем помидор и наслаждаемся!
Приятного аппетита!
Александр Педан с семьей (фото: instagram.com/pedanos)
Раньше Педан в большом интервью Lite рассказал о кризисах с женой, вакцинации и отношениях с Притулой.