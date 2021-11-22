Курячий паштет із секретним інгредієнтом: рецепт від Олександра Педана

Ведучий запевняє, що цю страву будуть їсти всі! Навіть діти. Перевірено 5-річним сином зіркового татуся Маріком.

Інгредієнти:

500 г курячого філе

500 г курячої печінки

2 цибулини середнього розміру

2 морквини

1 яблуко

50 г масла

Рецепт смачного курячого паштету

Порізати моркву слайсами, а цибулю - на четвертини. Яблуко варто почистити та порізати великими шматками. Воно у цій страві не лише для смаку. Також цей фрукт нейтралізує запах печінки.

Паралельно нарізати куряче філе та печінку.

Усе разом протушкувати в сотейнику на середньому вогні до повної готовності. Додати сіль та спеції за смаком.

Перекласти продукти в блендер та перебити. Під кінець Педан радить додати ще шматочок масла та довести до однорідної консистенції.

Намащуємо на хлібчик, додаємо помідор і насолоджуємося!

Смачного!

Олександр Педан з родиною (фото: instagram.com/pedanos)