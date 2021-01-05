Кутья на Рождество: пошаговый рецепт от победительницы "Танцев со звездами"

Рождество - очень семейный праздник в Украине. Ведь именно 6 января вся семья собирается вместе за столом, чтобы отметить один из самых главных христианских праздников. Блюда на Святвечер у всех могут отличаться, но у каждого точно будет рождественская кутья.

"На Рождество стол у нас всегда богато накрыт и ломится от разных блюд. Не могу сказать, что я всегда готовлю 12 блюд, но без кутьи не обходимся. К сожалению, в этом году из-за пандемии я не смогу принести кутью своему крестному, как раньше, по традиции. Но обязательно сварю ее для моей семьи, мамы и родителей мужа", - рассказала нам победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева (фото: пресс-служба танцовщицы)

В преддверье Рождества хореограф решила поделиться рецептом вкусной кутьи к праздничному столу.

Ингредиенты для рождественской кутьи:

пшеница - 350 г

мак - 50-100 г

мед - 2-3 ст. л.

орехи грецкие или фундук - 100 г

изюм - 100 г

курага - 100 г (по желанию)

Готовим рождественскую кутью пошагово

Шаг 1. Помойте пшеницу и замочите ее в воде на 2-3 часа.

Шаг 2. Затем отварите крупу на среднем огне, чтобы стала мягкой, но сильно не разварилась. К пшеницы добавьте 2-3 ст. л. меда.

Шаг 3. Залейте мак кипятком на 30 минут. После чего слейте воду, разотрите мак до появления "макового молочка" (остатки воды от заваривания белеют).

Шаг 4. Залейте изюм и курагу теплой водой и дайте немного постоять. Очистите орехи и подсушите их в духовке или поджарьте на сковороде. Затем измельчите орехи.

Шаг 5. Добавьте к пшеницы мак, орехи, изюм и все перемешайте. По желанию можно добавить курагу.

Илона Гвоздева с семьей (фото: пресс-служба танцовщицы)

"Счастливого Рождества и вкусной кутьи!" - сказала Илона.

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