ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 18:14
Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно! Блюда на Святвечер (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как приготовить вкусную кутью из пшеницы на Святвечер, 6 января.

Клопотенко представил классический вариант кути с медом и сухофруктами. Но, добавил немного от себя - корень имбиря и лимонную цедру. С этими дополнениями классическая кутья из пшеницы получается особенно вкусной. Об этом он рассказал на своем сайте.

Как приготовить кутью из пшеницы

Время подготовки - 12 часов

Время приготовления - 1 час

Время на остывание - 2 часа

Порции - 2-4

Ингредиенты

  • 1 стакан пшеницы
  • 4 стакана воды
  • 50 г сливочного масла
  • 2-3 ст. л. меда
  • 2 ст. л. мака
  • 1 горсть грецких орехов
  • 100 г кураги
  • 1 горсть изюма
  • 1 лимон (цедра и сок)
  • 1 см корня имбиря

Кутья из пшеницы: пошаговый рецепт

1. Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новыми 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

2. Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

3. Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень твердая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

4. Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

5. Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

6. Добавьте горсть рубленых грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

7. Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

8. Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

9. Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

Рецепт кутьи от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Напомним, Евгений Клопотенко рассказал, как прийти в себя после праздников.

Ранее Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни рецепты Евгений Клопотенко
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен
Александр Белоусфинансовый редактор Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен