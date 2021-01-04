Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как приготовить вкусную кутью из пшеницы на Святвечер, 6 января.

Клопотенко представил классический вариант кути с медом и сухофруктами. Но, добавил немного от себя - корень имбиря и лимонную цедру. С этими дополнениями классическая кутья из пшеницы получается особенно вкусной. Об этом он рассказал на своем сайте.

Как приготовить кутью из пшеницы

Время подготовки - 12 часов

Время приготовления - 1 час

Время на остывание - 2 часа

Порции - 2-4

Ингредиенты

1 стакан пшеницы

4 стакана воды

50 г сливочного масла

2-3 ст. л. меда

2 ст. л. мака

1 горсть грецких орехов

100 г кураги

1 горсть изюма

1 лимон (цедра и сок)

1 см корня имбиря

Кутья из пшеницы: пошаговый рецепт

1. Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новыми 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

2. Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.

3. Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень твердая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.

4. Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма.

5. Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.

6. Добавьте горсть рубленых грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

7. Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке.

8. Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.

9. Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

Рецепт кутьи от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)

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