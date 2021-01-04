Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер: получается особенно вкусно!
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как приготовить вкусную кутью из пшеницы на Святвечер, 6 января.
Клопотенко представил классический вариант кути с медом и сухофруктами. Но, добавил немного от себя - корень имбиря и лимонную цедру. С этими дополнениями классическая кутья из пшеницы получается особенно вкусной. Об этом он рассказал на своем сайте.
Как приготовить кутью из пшеницы
Время подготовки - 12 часов
Время приготовления - 1 час
Время на остывание - 2 часа
Порции - 2-4
Ингредиенты
- 1 стакан пшеницы
- 4 стакана воды
- 50 г сливочного масла
- 2-3 ст. л. меда
- 2 ст. л. мака
- 1 горсть грецких орехов
- 100 г кураги
- 1 горсть изюма
- 1 лимон (цедра и сок)
- 1 см корня имбиря
Кутья из пшеницы: пошаговый рецепт
1. Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новыми 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.
2. Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.
3. Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень твердая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.
4. Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма.
5. Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.
6. Добавьте горсть рубленых грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.
7. Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке.
8. Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.
9. Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.
Рецепт кутьи от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)
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