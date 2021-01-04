Лечит или калечит: нутрициолог рассказала всю правду о соли

Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем. Она рассказала о простом способе диагностики собственного здоровья при помощи... языка.

Надя подчеркнула, что не призывает к самолечению, если вы плохо себя чувствуете, стоит отправить к врачу. Но кое-что о своем здоровье можно узнать, просто взглянув в зеркало на свой язык.

Также Надя рассказала о том, какую соль выбрать для своего стола. Этот ингредиент мы используем каждый день - и он может либо поддержать здоровье, либо навредить, уверена специалистка.

"Соль: вокруг нее ходит огромное количество слухов, особенно о ее вреде. Так ли это?

С точки зрения аюрведы, существует шесть вкусов, равнозначно важных для нашего здоровья. Соленый вкус один из них.

Соленый вкус поддерживает водно-электролитный баланс в организме, улучшает пищеварение, способствует дефекации и успокаивает нервы.

Соленый вкус сушит ротовую полость, но увлажняет внутренности и обладает способностью удерживать воду в организме. Если ваш организм обезвожен или вы хотите погулять на солнце, приготовьте электролитный напиток со щепоткой соли, соком лайма и медом.

Соль усиливает вкус любого блюда - именно за это мы ее так ценим. Вы можете добавить сколько угодно розмарина, но именно щепотка соли может полностью изменить вкус блюда.

Мы очень часто говорим с вами о том, как опасен дефицит микроэлементов, как недостаток витаминов и минералов влияет на наши гормоны и даже на тягу к сладкому, но именно непереработанная соль очень богата микроэлементами.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

В чем минус поваренной соли?

В ней часто содержится неправильная пропорция хлорида натрия и калия, в которой и скрывается проблема влияния соли на артериальное давление. Соотношение концентраций натрия-калия должно выдерживаться очень точно, если оно нарушается, то нарушается передача импульсов в сердце.

Когда вы выбираете соль, очень важно знать, где она добывалась.

Это относится ко всем видам соли, в том числе и к морской. Так как вода выпарится - и вместе с самой солью останутся все тяжелые металлы и токсины, которые могли находиться в воде.

Какую соль выбрать

Гималайская соль. По разным данным, в ней содержится от 82 до 92 разных микроэлементов (в обыкновенной поваренной соли - 2), в большем количестве железо, калий, кальций, магний, медь.

Гималайская соль считается самой чистой и соответствует всем стандартам качества.

- Она стимулирует аппетит,

- Восстанавливает и балансирует в организме водно-солевой обмен,

- Расслабляет мышцы,

- Уравновешивает психическое состояние,

- Способствует восстановлению клеток и омоложению организма,

- Улучшает циркуляцию лимфы и крови и многое другое.

Важно, чтобы соль была необработанная, тогда в зависимости от территории, на которой она добыта, содержание микроэлементов в ней может достигать 16%.

Например, в гималайской соли может быть более 80 разновидностей микроэлементов.

Конечно, содержание каждого элемента будет небольшим, но, тем не менее, используя такую соль на ежедневной основе, мы получим ощутимую добавку важных минералов к рациону", - рассказала Андреева.

Раньше Надя Андреева назвала продукты растительного происхождения, богатые полезным для работы мозга и для красивой кожи Омега-3.