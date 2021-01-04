Лікує чи калічить: нутриціолог розповіла всю правду про сіль

Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем. Вона розповіла про простий спосіб діагностики власного здоров'я за допомогою... язика.

Надя підкреслила, що не закликає до самолікування, якщо ви погано себе відчуваєте, варто відправити до лікаря. Але дещо про своє здоров'я можна дізнатися, просто глянувши в дзеркало на свою мову.

Також Надя розповіла про те, яку сіль вибрати для свого столу. Цей інгредієнт ми використовуємо щодня - і він може або підтримати здоров'я, або нашкодити, впевнена спеціалістка.

"Сіль: навколо неї ходить величезна кількість чуток, особливо про її шкоду. Чи так це?

З точки зору аюрведи, існує шість смаків, рівнозначно важливі для нашого здоров'я. Солоний смак один з них.

Солоний смак підтримує водно-електролітний баланс в організмі, покращує травлення, сприяє дефекації і заспокоює нерви.

Солоний смак сушить ротову порожнину, але зволожує нутрощі і має здатність утримувати воду в організмі. Якщо ваш організм зневоднений або ви хочете погуляти на сонці, приготуйте електролітний напій з дрібкою солі, соком лайма і медом.

Сіль підсилює смак будь-якої страви - саме за це ми її так цінуємо. Ви можете додати скільки завгодно розмарину, але саме щіпка солі може повністю змінити смак страви.

Ми дуже часто говоримо з вами про те, яким небезпечним є дефіцит мікроелементів, як нестача вітамінів і мінералів впливає на наші гормони і навіть на тягу до солодкого, але саме неперероблена сіль дуже багата мікроелементами.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

У чому мінус кухонної солі?

В ній часто міститься неправильна пропорція хлориду натрію і калію, в якій і ховається проблема впливу солі на артеріальний тиск. Співвідношення концентрацій натрію-калію має витримуватися дуже точно, якщо воно порушується, то порушується передача імпульсів у серці.

Коли ви вибираєте сіль, дуже важливо знати, де вона здобувалася.

Це відноситься до всіх видів солі, в тому числі і морської. Так як вода випарується і разом з самою сіллю залишаться всі важкі метали і токсини, які могли перебувати у воді.

Яку сіль вибрати

Гімалайська сіль. За різними даними, в ній міститься від 82 до 92 різних мікроелементів (у звичайної кухонної солі - 2), в більшій кількості це залізо, калій, кальцій, магній, мідь.

Гімалайська сіль вважається найчистішою і відповідає всім стандартам якості.

- Вона стимулює апетит,

- Відновлює і відновлює в організмі водно-сольовий обмін,

- Розслаблює м'язи,

- Врівноважує психічний стан,

- Сприяє відновленню клітин і омолодженню організму,

- Покращує циркуляцію лімфи і крові і багато іншого.

Важливо, щоб сіль була необроблена, тоді в залежності від території, на якій вона здобута, вміст мікроелементів в ній може досягати 16%.

Наприклад, в гімалайської солі може бути більше 80 різновидів мікроелементів.

Звичайно, зміст кожного елемента буде невеликим, але, тим не менш, використовуючи таку сіль на щоденній основі, ми отримаємо відчутну добавку важливих мінералів до раціону", - розповіла Андрєєва.

Раніше Надя Андрєєва назвала продукти рослинного походження, багаті корисним для роботи мозку, і для красивої шкіри Омега-3.