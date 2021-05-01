Легко и полезно: лучшие весенние завтраки

Весной многие задумываются о похудении к лету, да и в целом хочется более легкого и полезного питания. Для легкости с утра и отличного самочувствия тренер "Зважені та щасливі", эксперт по похудению Марина Боржемская предложила несколько вариантов отличных завтраков.

Простыми и аппетитными рецептами она поделилась в своем Instagram.

Весенние завтраки от Марины Боржемской:

Омлет с зеленью

Зелень используется самая разнообразная, чем разнообразней, тем лучше. У меня здесь по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и можно добавить тархун для интересной нотки.



Нам потребуется:

зелень - по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и тархуна

чеснок (зелёный или обычный) — по желанию и вкусу

яйца — 6 шт.

соль — по вкусу

масло — для жарки

мацони (йогурт или простокваша) — для подачи



Рецепт приготовления:

Зелень мелко порубить, собрать в глубокую миску, добавить яйца, все смешать и посолить по вкусу.

Вылить на сковороду яичную смесь и накрыть крышкой. Подаётся такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, в качестве соуса. В соус можно добавить давленый чеснок, если вы не положили его в омлет вместе с зеленью.



Сырники с зеленью

Все мы знаем, что сырники бывают не только сладкие. Продолжая тему зелени, ниже еще один рецепт.



Нам понадобится:

400г творога

1 ст. ложка муки

1 яйцо

1 пучок кинзы

соль по вкусу.



Для соуса:

100г сметаны (20%)

пучок шпината

пучок черемши

2 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка лимона

соль по вкусу.



Рецепт приготовления:

В первую очередь заняться нужно именно вкусным соусом. В блендере для этого измельчите черемшу со шпинатом, а после приправьте солью, лимонным соком, добавьте сметану и масло. Смесь интенсивно размешивайте до однородности.

Для самих сырников смешайте творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Получившиеся сырники выкладывайте на сковороду для жарки. Подавать можно, присыпав рубленными грецкими орехами.





Иллюстративное фото (instagram.com/lovi_pp_hudeem_vmeste)

Овощное рагу



Нам понадобится:

1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 3 помидора, 1 зеленый перец, 4 картофелины, 2 зубчика чеснока, 50 г растительного масла. Соль и черный молотый перец.



Рецепт приготовления:

Зажарку из лука и моркови, перетертых на средней терке, жарить нужно отдельно. Картофель чистить и резать крупными кубиками, затем добавить к моркови и луку. После добавить перец (порезанный полосками) и кабачки.

Все вместе тушить примерно 15 минут. Последними добавить дольки помидоров и давленный чеснок. И опять протушить на сковороде 15 минут.