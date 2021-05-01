Легко и полезно: лучшие весенние завтраки
Весной многие задумываются о похудении к лету, да и в целом хочется более легкого и полезного питания. Для легкости с утра и отличного самочувствия тренер "Зважені та щасливі", эксперт по похудению Марина Боржемская предложила несколько вариантов отличных завтраков.
Простыми и аппетитными рецептами она поделилась в своем Instagram.
Весенние завтраки от Марины Боржемской:
Омлет с зеленью
Зелень используется самая разнообразная, чем разнообразней, тем лучше. У меня здесь по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и можно добавить тархун для интересной нотки.
Нам потребуется:
- зелень - по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и тархуна
- чеснок (зелёный или обычный) — по желанию и вкусу
- яйца — 6 шт.
- соль — по вкусу
- масло — для жарки
- мацони (йогурт или простокваша) — для подачи
Рецепт приготовления:
Зелень мелко порубить, собрать в глубокую миску, добавить яйца, все смешать и посолить по вкусу.
Вылить на сковороду яичную смесь и накрыть крышкой. Подаётся такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, в качестве соуса. В соус можно добавить давленый чеснок, если вы не положили его в омлет вместе с зеленью.
Сырники с зеленью
Все мы знаем, что сырники бывают не только сладкие. Продолжая тему зелени, ниже еще один рецепт.
Нам понадобится:
- 400г творога
- 1 ст. ложка муки
- 1 яйцо
- 1 пучок кинзы
- соль по вкусу.
Для соуса:
- 100г сметаны (20%)
- пучок шпината
- пучок черемши
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 ст. ложка лимона
- соль по вкусу.
Рецепт приготовления:
В первую очередь заняться нужно именно вкусным соусом. В блендере для этого измельчите черемшу со шпинатом, а после приправьте солью, лимонным соком, добавьте сметану и масло. Смесь интенсивно размешивайте до однородности.
Для самих сырников смешайте творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Получившиеся сырники выкладывайте на сковороду для жарки. Подавать можно, присыпав рубленными грецкими орехами.
Иллюстративное фото (instagram.com/lovi_pp_hudeem_vmeste)
Овощное рагу
Нам понадобится:
1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 3 помидора, 1 зеленый перец, 4 картофелины, 2 зубчика чеснока, 50 г растительного масла. Соль и черный молотый перец.
Рецепт приготовления:
Зажарку из лука и моркови, перетертых на средней терке, жарить нужно отдельно. Картофель чистить и резать крупными кубиками, затем добавить к моркови и луку. После добавить перец (порезанный полосками) и кабачки.
Все вместе тушить примерно 15 минут. Последними добавить дольки помидоров и давленный чеснок. И опять протушить на сковороде 15 минут.
Напомним, ранее тренер "Зважені та щасливі" поделилась рецептом вкусной и полезной ПП-паски.