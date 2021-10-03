Нет лишним кило: топ-9 золотых правил осеннего похудения
Чуть холодает, и многие ощущают на себе приход осени, ведь есть хочется больше, но при этом нужен и результат, и комфорт. Чувство голода вынуждает совершать набеги на холодильник куда чаще, чем в теплое время года. Как победить разгулявшийся сезонный аппетит и чем питаться осенью, чтобы не поправиться?
Нутрициолог Ольга Усенко озвучила в Instagram топ-9 правил похудения осенью.
Эксперт составила список советов, которые помогут удержать вес в норме.
1. Все приемы пищи (3 основных) делаем полноценные: белки + жиры + углеводы + клетчатка.
2. На перекус используем сухофрукты с орехами или шоколадом (более 80% какао) они больше дают насыщение и вкуснее под чашку кофе/чая.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3. Заменяем свежие овощи на термически обработанные, они лучше насыщают осенью.
4. Разнообразие рациона: чем больше вариантов гарниров вы используете, тем лучше будет насыщение.
5. Кофе с молоком не более 1 чашки в день.
6. Делаем упор на легкий травяной чай, если хочется пить, а вода не лезет.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
7. Принимаем, что, скорее всего, будет чуть сильнее отечность в холодное время года.
8. Можно раздробить рацион на 5 прием пищи, если организм требует чаще еду.
9. Можно добавить лёгкий (второй) перекус, как 5 прием пищи
Питание меняется из сезона к сезону, и это нормально. Обменные процессы то замедляются, то чуть ускоряются в зависимости от температуры за окном.
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как повысить иммунитет в осенний период. Она дала практические советы, которые способствуют укреплению защитных сил организма.