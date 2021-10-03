ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Нет лишним кило: топ-9 золотых правил осеннего похудения

Новина українською →
Воскресенье 03 октября 2021 08:37
Нет лишним кило: топ-9 золотых правил осеннего похудения Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Чуть холодает, и многие ощущают на себе приход осени, ведь есть хочется больше, но при этом нужен и результат, и комфорт. Чувство голода вынуждает совершать набеги на холодильник куда чаще, чем в теплое время года. Как победить разгулявшийся сезонный аппетит и чем питаться осенью, чтобы не поправиться?

Нутрициолог Ольга Усенко озвучила в Instagram топ-9 правил похудения осенью.

Эксперт составила список советов, которые помогут удержать вес в норме.

1. Все приемы пищи (3 основных) делаем полноценные: белки + жиры + углеводы + клетчатка.

2. На перекус используем сухофрукты с орехами или шоколадом (более 80% какао) они больше дают насыщение и вкуснее под чашку кофе/чая.

Нет лишним кило: топ-9 золотых правил осеннего похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Заменяем свежие овощи на термически обработанные, они лучше насыщают осенью.

4. Разнообразие рациона: чем больше вариантов гарниров вы используете, тем лучше будет насыщение.

5. Кофе с молоком не более 1 чашки в день.

6. Делаем упор на легкий травяной чай, если хочется пить, а вода не лезет.

Нет лишним кило: топ-9 золотых правил осеннего похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7. Принимаем, что, скорее всего, будет чуть сильнее отечность в холодное время года.

8. Можно раздробить рацион на 5 прием пищи, если организм требует чаще еду.

9. Можно добавить лёгкий (второй) перекус, как 5 прием пищи

Питание меняется из сезона к сезону, и это нормально. Обменные процессы то замедляются, то чуть ускоряются в зависимости от температуры за окном.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как повысить иммунитет в осенний период. Она дала практические советы, которые способствуют укреплению защитных сил организма.

Читайте LITE в Google News
диетолог Правильное питание Здоровое питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
"Запорожец" в СССР стоил дороже, чем Ford Mustang. Сравнение цен и характеристик
"Запорожец" в СССР стоил дороже, чем Ford Mustang. Сравнение цен и характеристик