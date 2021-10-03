Ні зайвим кіло: топ-9 золотих правил осіннього схуднення
Трохи холоднішає, і багато хто відчуває на собі прихід осені, адже їсти хочеться більше, але при цьому потрібен і результат, і комфорт. Почуття голоду змушує здійснювати набіги на холодильник набагато частіше, ніж в теплу пору року. Як перемогти сезонний апетит і чим харчуватися восени, щоб не поправитися?
Нутриціолог Ольга Усенко озвучила в Instagram топ-9 правил схуднення восени.
Експерт склала список порад, які допоможуть утримати вагу в нормі.
1. Всі прийоми їжі (3 основних) робимо повноцінні: білки + жири + вуглеводи + клітковина.
2. На перекус використовуємо сухофрукти з горіхами або шоколадом (більше 80% какао) вони більше дають насичення і смачніше під чашку кави/чаю.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3. Замінюємо свіжі овочі на термічно оброблені, вони краще насичують восени.
4. Різноманітність раціону: чим більше варіантів гарнірів ви використовуєте, тим краще буде насичення.
5. Кава з молоком не більше 1 чашки в день.
6. Робимо упор на легкий трав'яний чай, якщо хочеться пити, а вода не лізе.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
7. Приймаємо, що, швидше за все, буде трохи сильніше набряклість в холодну пору року.
8. Можна роздрібнити раціон на 5 прийом їжі, якщо організм вимагає частіше їжу.
9. Можна додати легкий (другий) перекус, як 5 прийом їжі
Харчування змінюється від сезону до сезону, і це нормально. Обмінні процеси то сповільнюються, то трохи прискорюються в залежності від температури за вікном.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як підвищити імунітет в осінній період. Вона дала практичні поради, які сприяють зміцненню захисних сил організму.