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Ні зайвим кіло: топ-9 золотих правил осіннього схуднення

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Неділя 03 жовтня 2021 08:37
Ні зайвим кіло: топ-9 золотих правил осіннього схуднення Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Трохи холоднішає, і багато хто відчуває на собі прихід осені, адже їсти хочеться більше, але при цьому потрібен і результат, і комфорт. Почуття голоду змушує здійснювати набіги на холодильник набагато частіше, ніж в теплу пору року. Як перемогти сезонний апетит і чим харчуватися восени, щоб не поправитися?

Нутриціолог Ольга Усенко озвучила в Instagram топ-9 правил схуднення восени.

Експерт склала список порад, які допоможуть утримати вагу в нормі.

1. Всі прийоми їжі (3 основних) робимо повноцінні: білки + жири + вуглеводи + клітковина.

2. На перекус використовуємо сухофрукти з горіхами або шоколадом (більше 80% какао) вони більше дають насичення і смачніше під чашку кави/чаю.

Ні зайвим кіло: топ-9 золотих правил осіннього схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Замінюємо свіжі овочі на термічно оброблені, вони краще насичують восени.

4. Різноманітність раціону: чим більше варіантів гарнірів ви використовуєте, тим краще буде насичення.

5. Кава з молоком не більше 1 чашки в день.

6. Робимо упор на легкий трав'яний чай, якщо хочеться пити, а вода не лізе.

Ні зайвим кіло: топ-9 золотих правил осіннього схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7. Приймаємо, що, швидше за все, буде трохи сильніше набряклість в холодну пору року.

8. Можна роздрібнити раціон на 5 прийом їжі, якщо організм вимагає частіше їжу.

9. Можна додати легкий (другий) перекус, як 5 прийом їжі

Харчування змінюється від сезону до сезону, і це нормально. Обмінні процеси то сповільнюються, то трохи прискорюються в залежності від температури за вікном.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як підвищити імунітет в осінній період. Вона дала практичні поради, які сприяють зміцненню захисних сил організму.

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