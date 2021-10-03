Нет лишним кило: топ-9 золотых правил осеннего похудения

Эксперт составила список советов, которые помогут удержать вес в норме.



1. Все приемы пищи (3 основных) делаем полноценные: белки + жиры + углеводы + клетчатка.

2. На перекус используем сухофрукты с орехами или шоколадом (более 80% какао) они больше дают насыщение и вкуснее под чашку кофе/чая.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Заменяем свежие овощи на термически обработанные, они лучше насыщают осенью.

4. Разнообразие рациона: чем больше вариантов гарниров вы используете, тем лучше будет насыщение.

5. Кофе с молоком не более 1 чашки в день.

6. Делаем упор на легкий травяной чай, если хочется пить, а вода не лезет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7. Принимаем, что, скорее всего, будет чуть сильнее отечность в холодное время года.

8. Можно раздробить рацион на 5 прием пищи, если организм требует чаще еду.

9. Можно добавить лёгкий (второй) перекус, как 5 прием пищи



Питание меняется из сезона к сезону, и это нормально. Обменные процессы то замедляются, то чуть ускоряются в зависимости от температуры за окном.